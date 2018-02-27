Бетіс на виїзді здолав Леванте у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії

Леванте на домашньому стадіоні поступився 0:2 Бетісу у рамках 25-го туру першості Ла Ліги.

Це третя поспіль поразка команди.

Завдяки перемозі Бетіс наблизився до єврокубкової зони.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

25-й тур

26 лютого

Леванте - Бетіс - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55, автогол Чема, 0:2 - 69 Леон.

Раніше повідомлялося, що у рамках 25-го туру розгромні перемоги здобули Реал та Барселона.