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26.02.2018  23:56

Бетіс на виїзді здолав Леванте у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії

 

Леванте на домашньому стадіоні поступився 0:2 Бетісу у рамках 25-го туру першості Ла Ліги.

Це третя поспіль поразка команди. 

Завдяки перемозі Бетіс наблизився до єврокубкової зони.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

25-й тур

26 лютого

Леванте - Бетіс - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55, автогол Чема, 0:2 - 69 Леон. 

Раніше повідомлялося, що у рамках 25-го туру розгромні перемоги здобули Реал та Барселона.

    І В Н П М О
  1 Барселона 25 20 5 0 67-12 65
  2 Атлетико 25 17 7 1 41-11 58
  3 Реал 25 15 6 4 62-27 51
  4 Валенсія 25 15 4 6 49-29 49
+1 5 Вільяреал 25 12 5 8 36-29 41
-1 6 Севілья 25 12 3 10 33-40 39
+3 7 Бетіс 25 11 3 11 43-50 36
+3 8 Сельта 25 10 5 10 43-37 35
-2 9 Ейбар 25 10 5 10 32-37 35
-2 10 Жирона 25 9 7 9 35-36 34
-2 11 Хетафе 25 8 9 8 29-22 33
+2 12 Атлетик 25 7 10 8 26-28 31
  13 Леганес 25 8 6 11 21-28 30
-2 14 Реал Сосьєдад 25 8 5 12 47-47 29
+1 15 Еспаньол 25 6 10 9 22-32 28
-1 16 Алавес 25 9 1 15 22-37 28
  17 Леванте 25 3 11 11 21-40 20
  18 Лас-Пальмас 25 5 4 16 18-52 19
  19 Депортиво 25 4 6 15 24-53 18
  20 Малага 25 3 4 18 16-40 13






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