61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 23:56
Бетіс на виїзді здолав Леванте у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
Леванте на домашньому стадіоні поступився 0:2 Бетісу у рамках 25-го туру першості Ла Ліги.
Це третя поспіль поразка команди.
Завдяки перемозі Бетіс наблизився до єврокубкової зони.
93' ⏱⚽️ ¡FINAAAAAAL! 👏 ¡Final del partido con victoria verdiblanca en el Estadio Ciudad de Valencia! 😍— Real Betis Balompié (@RealBetis) 26 лютого 2018 р.
🔴🔵 #LevanteRealBetis 0-2 💚⚪️#DíaDeBetis pic.twitter.com/VM8mdzA5Jb
Чемпіонат Іспанії-2017/18
25-й тур
26 лютого
Леванте - Бетіс - 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 55, автогол Чема, 0:2 - 69 Леон.
Раніше повідомлялося, що у рамках 25-го туру розгромні перемоги здобули Реал та Барселона.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|20
|5
|0
|67-12
|65
|2
|Атлетико
|25
|17
|7
|1
|41-11
|58
|3
|Реал
|25
|15
|6
|4
|62-27
|51
|4
|Валенсія
|25
|15
|4
|6
|49-29
|49
|+1
|5
|Вільяреал
|25
|12
|5
|8
|36-29
|41
|-1
|6
|Севілья
|25
|12
|3
|10
|33-40
|39
|+3
|7
|Бетіс
|25
|11
|3
|11
|43-50
|36
|+3
|8
|Сельта
|25
|10
|5
|10
|43-37
|35
|-2
|9
|Ейбар
|25
|10
|5
|10
|32-37
|35
|-2
|10
|Жирона
|25
|9
|7
|9
|35-36
|34
|-2
|11
|Хетафе
|25
|8
|9
|8
|29-22
|33
|+2
|12
|Атлетик
|25
|7
|10
|8
|26-28
|31
|13
|Леганес
|25
|8
|6
|11
|21-28
|30
|-2
|14
|Реал Сосьєдад
|25
|8
|5
|12
|47-47
|29
|+1
|15
|Еспаньол
|25
|6
|10
|9
|22-32
|28
|-1
|16
|Алавес
|25
|9
|1
|15
|22-37
|28
|17
|Леванте
|25
|3
|11
|11
|21-40
|20
|18
|Лас-Пальмас
|25
|5
|4
|16
|18-52
|19
|19
|Депортиво
|25
|4
|6
|15
|24-53
|18
|20
|Малага
|25
|3
|4
|18
|16-40
|13
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій