102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 15:14
Зірка підпише екс-хавбека Марселя, - ЗМІ
|Момар Бангура
Кропивницька Зірка може підсилитися колишнім півзахисником французького Марселя Момаром Бангурою.
Про це повідомляє Трибуна.
Бангура - вихованець Марселя. За основну команду французького клубу провів 2 матчі.
Останнім місцем роботи 24-річного футболіста був Суїндон з англійської Ліги 1, за який він провів 1 матч у сезоні 2015/16.
Нагадаємо, що Маріуполь підписав французького захисника.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій