Зірка підпише екс-хавбека Марселя, - ЗМІ

Момар Бангура

Кропивницька Зірка може підсилитися колишнім півзахисником французького Марселя Момаром Бангурою.

Про це повідомляє Трибуна.

Бангура - вихованець Марселя. За основну команду французького клубу провів 2 матчі.

Останнім місцем роботи 24-річного футболіста був Суїндон з англійської Ліги 1, за який він провів 1 матч у сезоні 2015/16.

Нагадаємо, що Маріуполь підписав французького захисника.