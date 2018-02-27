236 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 15:32
В'ячеслав Суркіс отримав індивідуальну нагороду на дитячому турнірі в Мінську
|В'ячеслав Суркіс
Син Григорія Суркіса, а за сумісництвом голкіпер київського Динамо U-12 В'ячеслав Суркіс став найкращим воротарем турніру Dinamo Cup-2018.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
Міжнародний футбольний трунір відбувся в Мінську. У фіналі кияни програли по пенальті Анжи.
Нагадаємо, що Григорій Суркіс нахабно порушив правила дорожнього руху. ВІДЕО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій