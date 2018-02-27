В'ячеслав Суркіс отримав індивідуальну нагороду на дитячому турнірі в Мінську

В'ячеслав Суркіс

Син Григорія Суркіса, а за сумісництвом голкіпер київського Динамо U-12 В'ячеслав Суркіс став найкращим воротарем турніру Dinamo Cup-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Міжнародний футбольний трунір відбувся в Мінську. У фіналі кияни програли по пенальті Анжи.

Нагадаємо, що Григорій Суркіс нахабно порушив правила дорожнього руху. ВІДЕО.