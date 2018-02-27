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27.02.2018  14:48

Погба продемонстрував, як запалює з братом у свій вихідний. ВІДЕО

Поль Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба запальним танцем святкує вихідний день.

Відповідне відео зі своїм братом Матіасом француз виклав в інстаграм.

"Ось, що я роблю у свій вихідний - насолоджуюся життям!" - підписав відео футболіст.

Нагадаємо, що перед Новим роком Погба проспав тренування команди.


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