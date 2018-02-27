186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 14:48
Погба продемонстрував, як запалює з братом у свій вихідний. ВІДЕО
|Поль Погба
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба запальним танцем святкує вихідний день.
Відповідне відео зі своїм братом Матіасом француз виклав в інстаграм.
"Ось, що я роблю у свій вихідний - насолоджуюся життям!" - підписав відео футболіст.
Нагадаємо, що перед Новим роком Погба проспав тренування команди.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій