Погба продемонстрував, як запалює з братом у свій вихідний. ВІДЕО

Поль Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба запальним танцем святкує вихідний день.

Відповідне відео зі своїм братом Матіасом француз виклав в інстаграм.

"Ось, що я роблю у свій вихідний - насолоджуюся життям!" - підписав відео футболіст.

Нагадаємо, що перед Новим роком Погба проспав тренування команди.