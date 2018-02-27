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27.02.2018  12:33

Буффон готовий відновити кар'єру в збірній Італії

Джанлуїджі Буффон

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон підтвердив готовність повернутись у національну команду Італії.

Про це повідомляє Goal.com з посиланням на Italia 1.

Головний тренер італійців Ді Б'яджо хоче бачити Буффона в контрольних іграх проти Аргентини та Англії.

"Буде два важливі товариські матчі. Я планував у цей час вирушити на відпочинок зі своєю сім'єю, але якщо я потрібен національній команді, то повинен відповісти, що повністю готовий і не можу кинути збірну. Я роблю це через вірність і відповідальність", - цитує Буффона Футбол 24.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Буффон зі сльозами на очах оголосив про завершення кар'єри в збірній після того, як Італія не вийшла на ЧС-2018.


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