330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 14:31
Динамо - Лаціо: квитки надійшли у продаж
Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Лаціо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Квитки можна придбати в касах НСК Олімпійський та стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.
Час роботи кас - з 10:00 до 19:00 в будні дні і з 11:00 до 18:00 у вихідні (перерва з 13:00 до 14:00), у день гри – з 10:00 до закінчення першого тайму матчу.
Крім того, в день гри, з 10:00 і до закінчення першого тайму, працюватиме каса на Спортивній площі (вхід на стадіон з боку бессарабських воріт).
Вартість квитків - 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривень.
Матч відбудеться 15 березня о 20:00.
|Схема стадіону
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Динамо здолало АЕК.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій