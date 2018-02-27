Динамо - Лаціо: квитки надійшли у продаж

Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Лаціо.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Квитки можна придбати в касах НСК Олімпійський та стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

Час роботи кас - з 10:00 до 19:00 в будні дні і з 11:00 до 18:00 у вихідні (перерва з 13:00 до 14:00), у день гри – з 10:00 до закінчення першого тайму матчу.

Крім того, в день гри, з 10:00 і до закінчення першого тайму, працюватиме каса на Спортивній площі (вхід на стадіон з боку бессарабських воріт).

Вартість квитків - 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривень.

Матч відбудеться 15 березня о 20:00.

Схема стадіону

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Динамо здолало АЕК.