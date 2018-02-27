Скаут Мітьюлланда: Довбик продовжив працювати як професіонал і розвиватися навіть у Другій лізі

Артем Довбик / ФК Мітьюлланд

Данському Мітьюлланду подобається, як працює їхній новачок Артем Довбик.

Про це повідомив головний скату клубу Ларс Халленгрен.

"Коли вперше побачив Довбика? Приблизно півроку тому на відео. Нам його запропонував один агент. Я вніс його у свій шорт-лист. Ми знали, що в майбутньому хочемо мати молодого нападника у вигляді третьої опції", - сказав спеціаліст.

"По-моєму, він стежить за своїм фізичним станом і рідко травмується. А коли його клуб вилетів у третій дивізіон, він продовжив працювати як професіонал і розвиватися. Ми знали, що він хоче поїхати в іншу країну. Це теж хороший знак - гравець не хоче сидіти на насидженому місці в Україні зі своєю сім'єю", - цитує Халленгрена Трибуна.

Зазначимо, що до цього Довбик виступав у Дніпрі.

Нагадаємо, що у Довбика було багато пропозицій, але Мітьюлланд виявився найцікавішим.