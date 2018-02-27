335 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 13:17
Реал Сосьєдад більше не хоче підписувати 19-річного голкіпера Зорі, - ЗМІ
|Андрій Лунін / Команда №1
Іспанський Реал Сосьєдад припинив переговори з луганською Зорею щодо переходу Андрія Луніна.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією видання, делегація клубу їздила до Києва, а батьки українця побували в Сан-Себастьяні, однак тепер переговори припинені.
При цьому про причини відмови від підписання 19-річного футболіста не повідомляється, пише спортарена.
Раніше була інформація, що Лунін узгодив особистий контракт з кіпер збірної України.
Нагадаємо, що іспанці хотіли придбати Луніна за 2,5-3 млн євро, щоб він приєднався до команди влітку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій