Реал Сосьєдад більше не хоче підписувати 19-річного голкіпера Зорі, - ЗМІ

Андрій Лунін / Команда №1

Іспанський Реал Сосьєдад припинив переговори з луганською Зорею щодо переходу Андрія Луніна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, делегація клубу їздила до Києва, а батьки українця побували в Сан-Себастьяні, однак тепер переговори припинені.

При цьому про причини відмови від підписання 19-річного футболіста не повідомляється, пише спортарена.

Раніше була інформація, що Лунін узгодив особистий контракт з кіпер збірної України.

Нагадаємо, що іспанці хотіли придбати Луніна за 2,5-3 млн євро, щоб він приєднався до команди влітку.