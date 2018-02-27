Суркіс: У мене всередині все вирує через брехливість і патріотизм Павелка, за яким нічого не стоїть
|Ігор Суркіс
Президент київського Динамо Ігор Суркіс розкритикував президента ФФУ Андрія Павелка.
Відповідну заяву футбольний функціонер зробив у програмі Профутбол.
"Політики у футболі бути не повинно. Ти політик - займайся політикою. А не може бути в футболі, як в політиці: "я від бабусі пішов, я від дідуся пішов", - переконаний Ігор Михайлович.
"Був, як він сам каже, з Динамо, а зараз він із Шахтарем. Ми лаялися з Ахметовим, ми сварилися з Ярославським, але у нас же був футбол", - підкреслив власник Динамо.
"Говорити треба правду. У словах Павелка одна брехня і політичні гасла. Мене весь час дурили. Говорили про те, що матч буде зіграний: ви зіграєте в Києві в інтересах збірної і так далі", - розповів Суркіс.
"У мене все вирує всередині від цієї несправедливості, від цієї брехні, яку Павелко демонструє в кожному своєму інтерв'ю. Від цієї патріотичності, яку він демонструє, а за нею нічого немає", - обурився функціонер.
Нагадаємо, що за словами Суркіса, із Маркевичем ніхто не хоче зв'язуватися, бо він катав договорняки.
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