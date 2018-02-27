Капітан Селтіка витримав два грубі підкати, після чого посміхнувся і потанцював. ВІДЕО

Скот Браун

Півзахисник та капітан Селтіка Скот Браун продемонстрував сталевий характер у матчі 28 туру чемпіонату Шотландії проти Абердіна.

В одному з моментів зустрічі проти Брауна двічі зіграли жорстко, однак він не просто встояв на ногах, а ще й відмовився апелювати до арбітра. Натомість Скот просто посміявся.

Варто зазначити, що Селтік виграв цей матч з рахунком 2:0, пише Футбол 24.

Scott Brown, capitán del Celtic de Glasgow. Enséñenle este vídeo a los equipos españoles, para que sepan cómo es jugar con huevos. pic.twitter.com/c9pYnSbFQ5 — \m/ (𝔐ö𝔰𝔥𝔢) \m/ ⑫ (@MosheOrtiz) 26 февраля 2018 г.

Нагадаємо, що Евра виклав у мережу криваве фото своєї зашитої ноги після матчу з Ліверпулем.