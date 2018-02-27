Стало відомо, чому Бойко пропустив матч із Вересом

Денис Бойко / footboom

Воротар Динамо Денис Бойко пропустив матч 21 туру УПЛ проти Вереса (3:1) через мікротравму.

Про це повідомляє footboom.

Однак 30-річний голкіпер уже повернувся до тренувань у загальній групі.

Нагадаємо, що Хацкевич поскаржився на арбітра після поразки від Вереса.