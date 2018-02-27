638 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 14:18
Стало відомо, чому Бойко пропустив матч із Вересом
|Денис Бойко / footboom
Воротар Динамо Денис Бойко пропустив матч 21 туру УПЛ проти Вереса (3:1) через мікротравму.
Про це повідомляє footboom.
Однак 30-річний голкіпер уже повернувся до тренувань у загальній групі.
Нагадаємо, що Хацкевич поскаржився на арбітра після поразки від Вереса.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій