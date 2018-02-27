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27.02.2018  21:11

ФІФА викликала на "килим" ФФУ за справу екс-гравця Карпат

Володимир Гудима

ФІФА надіслала до Федерації футболу України лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян Володимира Гудими.

Організація вимагає пояснити причини невиконання українською федерацією футболу та львівським клубом рішень дисциплінарних органів в рамках даного спору. ФІФА вимагає від ФФУ надати інформацію щодо просування справи.

Автором листа є глава Дисциплінарного комітету ФІФА Хайме Контрерас, пише Sport Arena.

Нагадаємо, Володимир Гудима грав за Карпати в 2007-2014 роках. Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів.

Раніше була інформація, що Карпати позбавлені 3 очок через борг перед Гудимою.

Також була інформація, що Карпати вимагають від адвоката Гудими смішну суму за судові витрати.




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