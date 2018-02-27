456 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 21:11
ФІФА викликала на "килим" ФФУ за справу екс-гравця Карпат
|Володимир Гудима
ФІФА надіслала до Федерації футболу України лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян Володимира Гудими.
Організація вимагає пояснити причини невиконання українською федерацією футболу та львівським клубом рішень дисциплінарних органів в рамках даного спору. ФІФА вимагає від ФФУ надати інформацію щодо просування справи.
Автором листа є глава Дисциплінарного комітету ФІФА Хайме Контрерас, пише Sport Arena.
Нагадаємо, Володимир Гудима грав за Карпати в 2007-2014 роках. Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів.
Раніше була інформація, що Карпати позбавлені 3 очок через борг перед Гудимою.
Також була інформація, що Карпати вимагають від адвоката Гудими смішну суму за судові витрати.
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