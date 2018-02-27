198 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 21:46
Динамо дозаявило Калитвинцева
|Владислав Калитвинцев
Динамо внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева.
25-річний українець буде виступати під 14-м номером.
Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в Зорі.
Як відомо, раніше Калитвинцев розповів про свою травму.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій