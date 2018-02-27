Динамо дозаявило Калитвинцева

Владислав Калитвинцев

Динамо внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева.

25-річний українець буде виступати під 14-м номером.

Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в Зорі.

Як відомо, раніше Калитвинцев розповів про свою травму.