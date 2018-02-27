Українець віддав гольовий пас в чемпіонаті Польщі. ВІДЕО

Артем Путівцев

Захисник Термаліки Артем Путівцев в матчі 25-го туру чемпіонату Польщі проти Лехії відзначився результативним пасом.

Українець провів на полі весь матч, а в компенсований до другого тайму час зробив гольовий пас на Йоон Тойвіо, який вирвав нічию для своєї команди - 2:2.

Раніше повідомлялося, що команда Путівцева отримала нового головного тренера.