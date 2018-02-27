123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 22:29
Українець віддав гольовий пас в чемпіонаті Польщі. ВІДЕО
|Артем Путівцев
Захисник Термаліки Артем Путівцев в матчі 25-го туру чемпіонату Польщі проти Лехії відзначився результативним пасом.
Українець провів на полі весь матч, а в компенсований до другого тайму час зробив гольовий пас на Йоон Тойвіо, який вирвав нічию для своєї команди - 2:2.
Раніше повідомлялося, що команда Путівцева отримала нового головного тренера.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій