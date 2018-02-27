259 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 00:26
Реал поступився Еспаньолу. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
Реал на останніх хвилинах програв Еспаньолу в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
26-й тур
27 лютого
Еспаньол – Реал 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 90 Морено
FP: @RCDEspanyol 1-0 #RealMadrid (Gerard 90'+3').#RMLiga pic.twitter.com/hXxFlt8mOS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 лютого 2018 р.
Жирона – Сельта 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 14 Порту
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|20
|5
|0
|67-12
|65
|2
|Атлетико
|25
|17
|7
|1
|41-11
|58
|3
|Реал
|26
|15
|6
|5
|62-28
|51
|4
|Валенсія
|25
|15
|4
|6
|49-29
|49
|5
|Вільяреал
|25
|12
|5
|8
|36-29
|41
|6
|Севілья
|25
|12
|3
|10
|33-40
|39
|+3
|7
|Жирона
|26
|10
|7
|9
|36-36
|37
|-1
|8
|Бетіс
|25
|11
|3
|11
|43-50
|36
|-1
|9
|Сельта
|26
|10
|5
|11
|43-38
|35
|-1
|10
|Ейбар
|25
|10
|5
|10
|32-37
|35
|11
|Хетафе
|25
|8
|9
|8
|29-22
|33
|12
|Атлетик
|25
|7
|10
|8
|26-28
|31
|+2
|13
|Еспаньол
|26
|7
|10
|9
|23-32
|31
|-1
|14
|Леганес
|25
|8
|6
|11
|21-28
|30
|-1
|15
|Реал Сосьєдад
|25
|8
|5
|12
|47-47
|29
|16
|Алавес
|25
|9
|1
|15
|22-37
|28
|17
|Леванте
|25
|3
|11
|11
|21-40
|20
|18
|Лас-Пальмас
|25
|5
|4
|16
|18-52
|19
|19
|Депортиво
|25
|4
|6
|15
|24-53
|18
|20
|Малага
|25
|3
|4
|18
|16-40
|13
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Шеф-редактор: Дмитро Копій