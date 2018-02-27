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28.02.2018  00:26

Реал поступився Еспаньолу. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії

 

Реал на останніх хвилинах програв Еспаньолу в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

26-й тур

27 лютого

Еспаньол – Реал 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Морено

Жирона – Сельта 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 14 Порту 

    І В Н П М О
  1 Барселона 25 20 5 0 67-12 65
  2 Атлетико 25 17 7 1 41-11 58
  3 Реал 26 15 6 5 62-28 51
  4 Валенсія 25 15 4 6 49-29 49
  5 Вільяреал 25 12 5 8 36-29 41
  6 Севілья 25 12 3 10 33-40 39
+3 7 Жирона 26 10 7 9 36-36 37
-1 8 Бетіс 25 11 3 11 43-50 36
-1 9 Сельта 26 10 5 11 43-38 35
-1 10 Ейбар 25 10 5 10 32-37 35
  11 Хетафе 25 8 9 8 29-22 33
  12 Атлетик 25 7 10 8 26-28 31
+2 13 Еспаньол 26 7 10 9 23-32 31
-1 14 Леганес 25 8 6 11 21-28 30
-1 15 Реал Сосьєдад 25 8 5 12 47-47 29
  16 Алавес 25 9 1 15 22-37 28
  17 Леванте 25 3 11 11 21-40 20
  18 Лас-Пальмас 25 5 4 16 18-52 19
  19 Депортиво 25 4 6 15 24-53 18
  20 Малага 25 3 4 18 16-40 13




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