202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 23:26
Наставник Шахтаря знявся в кулінарному шоу
|ФК Шахтар
Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека став учасником телевізійного кулінарного проекту МастерШеф.Діти.
Зйомки проходили в одному із заміських ресторанів Києва, пише сайт клубу.
За правилами шоу португальський фахівець повинен був зробити кілька замовлень у кожної команди, спробувати частування і віддати свій голос одній з них.
Випуск програми за участю Паулу Фонсека вийде в ефір у травні.
Раніше повідомлялося, що Фонсека може очолити світовий топ-клуб.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій