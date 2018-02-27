Наставник Шахтаря знявся в кулінарному шоу

ФК Шахтар

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека став учасником телевізійного кулінарного проекту МастерШеф.Діти.

Зйомки проходили в одному із заміських ресторанів Києва, пише сайт клубу.

За правилами шоу португальський фахівець повинен був зробити кілька замовлень у кожної команди, спробувати частування і віддати свій голос одній з них.

Випуск програми за участю Паулу Фонсека вийде в ефір у травні.

Раніше повідомлялося, що Фонсека може очолити світовий топ-клуб.