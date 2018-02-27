310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.02.2018 23:47
Легенда Динамо піде на тренерські курси
|Олег Гусєв
Півзахисник Динамо Олег Гусєв буде вчитися на спеціалізованих курсах за програмою Диплом С для отримання тренерської ліцензії.
Дані курси функціонують при Київській обласній федерації футболу, науково-методичний комітет очолює Олег Спічек, читають лекції і проводять практичні заняття авторитетні українські фахівці.
Термін курсів становить три місяці. Крім 34-річного українця, на курсах буде ще 19 слухачів, пише koff.org.ua.
Раніше повідомлялося, що на Владислава Ващука заведена кримінальна справа через борг Олегу Гусєву в розмірі 50 тисяч доларів.
Також була інформація, що Гусєв подарував донечці джип Мерседес на день народження.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій