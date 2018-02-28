Динамо відправило "шпигуна" на матчі Лаціо до Італії

Олексій Михайличенко

Спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко відправився в Італію, де подивиться два матчі за участю Лаціо, з яким київський клуб зустрінеться в 1/8 фіналу ЛЄ.

28 лютого римський клуб зустрінеться з Міланом в півфінальному матчі Кубка Італії, а 3-го березня римляни зіграють з Ювентусом в рамках 27-го туру Серії А, пише "Команда №1".

Як відомо, матчі Динамо з Лаціо відбудуться 8-го і 15-го березня.

Раніше була інформація, що на домашній матч киян з Лаціо квитки надійшли у продаж.