115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 12:31
Динамо відправило "шпигуна" на матчі Лаціо до Італії
|Олексій Михайличенко
Спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко відправився в Італію, де подивиться два матчі за участю Лаціо, з яким київський клуб зустрінеться в 1/8 фіналу ЛЄ.
28 лютого римський клуб зустрінеться з Міланом в півфінальному матчі Кубка Італії, а 3-го березня римляни зіграють з Ювентусом в рамках 27-го туру Серії А, пише "Команда №1".
Як відомо, матчі Динамо з Лаціо відбудуться 8-го і 15-го березня.
Раніше була інформація, що на домашній матч киян з Лаціо квитки надійшли у продаж.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій