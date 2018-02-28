У Кам'янському місцеві фанати збираються створити ще одну Сталь

Вболівальники кам'янської Сталі після конфлікту з нинішнім керівництвом клубу хочуть створити власну команду, яка розпочне виступи у чемпіонаті Дніпропетровської області.

Фанати уже відкрили ГО Сталь Кам'янське, яка створить новий клуб. Представники ГО вже шукають тренера та гравців для своєї команди.

Зазначається, що фінансуватися новий клуб буде з кишень любителів футболу. Також фінансову допомогу пообіцяв мер Кам'янського, пише Sport Arena.

Нагадаємо, що Сталь наприкінці 2017 року сталь оголисала про те, що базуватиметься в Бучі.