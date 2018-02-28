100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 13:57
У Кам'янському місцеві фанати збираються створити ще одну Сталь
Вболівальники кам'янської Сталі після конфлікту з нинішнім керівництвом клубу хочуть створити власну команду, яка розпочне виступи у чемпіонаті Дніпропетровської області.
Фанати уже відкрили ГО Сталь Кам'янське, яка створить новий клуб. Представники ГО вже шукають тренера та гравців для своєї команди.
Зазначається, що фінансуватися новий клуб буде з кишень любителів футболу. Також фінансову допомогу пообіцяв мер Кам'янського, пише Sport Arena.
Нагадаємо, що Сталь наприкінці 2017 року сталь оголисала про те, що базуватиметься в Бучі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій