Стала відома ціна квитків на гру Шахтаря і Динамо

У продаж надійшли квитки на матч другого етапу УПЛ Шахтар - Динамо.

Про це пише сайт клубу.

Ціна на квитки варіюється від 40 до 5000 гривень.

Як відомо, Шахтар прийме Динамо 15-го квітня.

Раніше була інформація, що Шахтар - другий в Європі за цікавим показником.