114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 14:21
Стала відома ціна квитків на гру Шахтаря і Динамо
У продаж надійшли квитки на матч другого етапу УПЛ Шахтар - Динамо.
Про це пише сайт клубу.
Ціна на квитки варіюється від 40 до 5000 гривень.
Як відомо, Шахтар прийме Динамо 15-го квітня.
Раніше була інформація, що Шахтар - другий в Європі за цікавим показником.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій