В Карпатах відреагували на слова Худоб'яка: Іноді краще жувати

Ігор Худоб'як

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук різко відреагував на критику екс-півзахисника львів'ян Ігоря Худоб'яка.

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Колись була така реклама: "замість того, щоб говорити, іноді краще жувати". Ігорко краще б жував. І дружина його краще жувала б. А то ще і я почну балакати", - зазначив Смалійчук.

"Друді не відбував покарань за договірні матчі. І не Друді був на полі з Вересом чи Прикарпаттям. А взагалі, то ж треба було аж в Казахстан втікти, щоб сміливість відкрити писка проявилась", - зазначив віце-президент клубу.

Як відомо, раніше Худоб'як розповів, що сам себе викупив з Карпат.