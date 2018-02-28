252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 14:41
В Карпатах відреагували на слова Худоб'яка: Іноді краще жувати
|Ігор Худоб'як
Віце-президент Карпат Олег Смалійчук різко відреагував на критику екс-півзахисника львів'ян Ігоря Худоб'яка.
Про це він написав у своєму Фейсбуці.
"Колись була така реклама: "замість того, щоб говорити, іноді краще жувати". Ігорко краще б жував. І дружина його краще жувала б. А то ще і я почну балакати", - зазначив Смалійчук.
"Друді не відбував покарань за договірні матчі. І не Друді був на полі з Вересом чи Прикарпаттям. А взагалі, то ж треба було аж в Казахстан втікти, щоб сміливість відкрити писка проявилась", - зазначив віце-президент клубу.
Як відомо, раніше Худоб'як розповів, що сам себе викупив з Карпат.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій