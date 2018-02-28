234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 14:58
Суркіс зустрічався з Ріанчо в грудні 2017-го року?
|Рауль Ріанчо
Президент Динамо Ігор Суркіс ще раніше провів переговори з Раулем Ріанчо.
Про це повідомив відомий журналіст Костянтин Андріюк в ефірі ТаТоТаке.
Розмова між Суркісом та іспанським фахівцем про його можливе працевлаштування в київському клубі відбувся ще в грудні.
Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс веде переговори з Раулем Ріанчо про призначення його головним тренером Динамо.
Проте, пізніше Суркіс спростував інформацію про переговори з помічником Шевченка.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій