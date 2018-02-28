Суркіс зустрічався з Ріанчо в грудні 2017-го року?

Рауль Ріанчо

Президент Динамо Ігор Суркіс ще раніше провів переговори з Раулем Ріанчо.

Про це повідомив відомий журналіст Костянтин Андріюк в ефірі ТаТоТаке.

Розмова між Суркісом та іспанським фахівцем про його можливе працевлаштування в київському клубі відбувся ще в грудні.

Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс веде переговори з Раулем Ріанчо про призначення його головним тренером Динамо.

Проте, пізніше Суркіс спростував інформацію про переговори з помічником Шевченка.