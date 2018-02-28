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01.03.2018  00:43

Ювентус вийшов у фінал, Мілан по пенальті переграв Лаціо. Матчі 1/2 фіналу Кубку Італії

 

28 лютого відбуваються матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії.

Так, Ювентус мінімально обіграв Аталанту та вийшов у фінал. Таке досягнення підкорилося Старій синьйорі вчетверте поспіль.

В іншій півфінальній парі Лаціо зіграв проти Мілана. У першій грі цього протистояння було зафіксовано нульову нічию, тому у грі в Римі все вирішилося у серії пенальті. 

Кубок Італії-2017/18

1/2 фіналу

Матчі-відповіді

28 лютого

Ювентус - Аталанта - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 75, пенальті Пьяніч. 

Перший матч - 160 

Лаціо - Мілан - 0:0.

Серія пенальті: Іммобіле - 1: 0. Родрігес - 1: 0 (воротар). Милинкович-Савич - 1: 0 (воротар). Монтоліво - 1: 0 (воротар). Лукас - 1: 0 (воротар). Бонавентура - 1: 1. Пароло - 2: 1. Боріні - 2: 2. Феліпе Андерсон - 3: 2. Бонуччі - 3: 3. Луліч - 4: 3. Хакан Чалханоглу - 4: 4. Луїс Феліпе - 4: 4 (мимо). Романьоли - 4: 5. 

Перший матч - 0:0. 

Нагадаємо, що Лаціо 8 та 15 березня зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Раніше повідомлялося, що у першому матчі протистояння Ювентуса та Аталанти Джанлуїджі Буффон відбив пенальті.




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