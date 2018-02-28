Ювентус вийшов у фінал, Мілан по пенальті переграв Лаціо. Матчі 1/2 фіналу Кубку Італії
28 лютого відбуваються матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії.
Так, Ювентус мінімально обіграв Аталанту та вийшов у фінал. Таке досягнення підкорилося Старій синьйорі вчетверте поспіль.
В іншій півфінальній парі Лаціо зіграв проти Мілана. У першій грі цього протистояння було зафіксовано нульову нічию, тому у грі в Римі все вирішилося у серії пенальті.
Кубок Італії-2017/18
1/2 фіналу
Матчі-відповіді
28 лютого
Ювентус - Аталанта - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 75, пенальті Пьяніч.
Перший матч - 160
È FINITA! 💪💪💪💪 SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PER LA 4ª STAGIONE CONSECUTIVA! 🏆🇮🇹#JuveAtalanta 🏳🏴 #TimCup pic.twitter.com/yxzXlgBVfq— JuventusFC (@juventusfc) 28 лютого 2018 р.
Лаціо - Мілан - 0:0.
Серія пенальті: Іммобіле - 1: 0. Родрігес - 1: 0 (воротар). Милинкович-Савич - 1: 0 (воротар). Монтоліво - 1: 0 (воротар). Лукас - 1: 0 (воротар). Бонавентура - 1: 1. Пароло - 2: 1. Боріні - 2: 2. Феліпе Андерсон - 3: 2. Бонуччі - 3: 3. Луліч - 4: 3. Хакан Чалханоглу - 4: 4. Луїс Феліпе - 4: 4 (мимо). Романьоли - 4: 5.
Перший матч - 0:0.
Нагадаємо, що Лаціо 8 та 15 березня зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.
Раніше повідомлялося, що у першому матчі протистояння Ювентуса та Аталанти Джанлуїджі Буффон відбив пенальті.
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