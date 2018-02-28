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28.02.2018  21:24

Екс-гравець Металіста ледь не закинув за комірець Буффону у матчі Кубку Італії. ВІДЕО

 Алехандро Гомес (ліворуч)/Atalanta Twitter

Колишній гравець Металіста Алехандро Гомес змарнував хороший шанс забити гол у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії Ювентус - Аталанта.

Півзахисник Аталанти побачив, що воротар Юве Джанлуїджі Буффон занадто далеко вийшов із своїх воріт та пробив із дальної дистанції, перекинувши м'яч через легендарного голкіпера. Від неприємностей стару синьйору врятувала стійка. 

Нагадаємо, що на 75-й хвилині півзахисник Ювентуса Міралем П'янич реалізував пенальті та вивів свою команду у фінал Кубку. 

Раніше повідомлялося, що у першому матчі протистояння Ювентуса та Аталанти Джанлуїджі Буффон відбив пенальті.

Недавно Буффон заявив, що готовий відновити кар'єру у збірній Італії.




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