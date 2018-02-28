Шевченко: Збірна України - молода та амбіційна команда

Збірній України знадобиться досвід для досягнення поставлених цілей.

Таку думку висловив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко, який розповів про свою команду під час вручення премій Академії спорту Лауреус у Монако.

"Зараз збірна України - це молода і амбітна команда, якій потрібно ще певний досвід для досягнення поставлених цілей. Головне завдання - здобути путівку на чемпіонат Європи 2020 року. Тренерська кар'єра кардинально відрізняється від ігрової. Моє бачення футболу дуже змінилося, і зараз я думаю тільки про розвиток національної команди", - заявив Шева.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Шевченко заявив, що виведе збірну України на Євро-2020.

Трохи згодом Шевченко сказав, що особисте несе відповідальність щодо результату збірної у кваліфікації Євро-2020.