Шевченко: Збірна України - молода та амбіційна команда
Збірній України знадобиться досвід для досягнення поставлених цілей.
Таку думку висловив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко, який розповів про свою команду під час вручення премій Академії спорту Лауреус у Монако.
"Зараз збірна України - це молода і амбітна команда, якій потрібно ще певний досвід для досягнення поставлених цілей. Головне завдання - здобути путівку на чемпіонат Європи 2020 року. Тренерська кар'єра кардинально відрізняється від ігрової. Моє бачення футболу дуже змінилося, і зараз я думаю тільки про розвиток національної команди", - заявив Шева.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Шевченко заявив, що виведе збірну України на Євро-2020.
Трохи згодом Шевченко сказав, що особисте несе відповідальність щодо результату збірної у кваліфікації Євро-2020.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій