Страсбур вилітає від аутсайдера третього по силі дивізіону, ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 1/4 фіналу Кубку Франції
28 лютого відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубку Франції.
Так, представник третього за рангом дивізіону французького чемпіонату Шамблі вибив із розіграшу Страсбур. Єдиний гол на 83-й хвилині забив Лассан Дукур.
Цікаво, що Шамблі займає передостаннє місце у своїй першості.
У ще одному чвертьфінальному матчі дня Марсель у гостях поступився ПСЖ.
Кубок Франції-2017/18
1/4 фіналу
28 лютого
Шамблі - Страсбур - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 83 Дукур
Qualification pour les demi-finales de la @coupedefrance après ce superbe succès 🆚 Marseille (3-0) ! 🎣 #PSGOM— PSG Officiel (@PSG_inside) 28 лютого 2018 р.
❤💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/yirY3sNKot
ПСЖ - Марсель - 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 ді Марія, 2:0 - 48 ді Марія, 3:0 - 81 Кавані.
Раніше повідомлялося, що декілька тижнів через травму не гратиме лідер атак ПСЖ Неймар.
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