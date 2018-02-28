Страсбур вилітає від аутсайдера третього по силі дивізіону, ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 1/4 фіналу Кубку Франції

28 лютого відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубку Франції.

Так, представник третього за рангом дивізіону французького чемпіонату Шамблі вибив із розіграшу Страсбур. Єдиний гол на 83-й хвилині забив Лассан Дукур.

Цікаво, що Шамблі займає передостаннє місце у своїй першості.

У ще одному чвертьфінальному матчі дня Марсель у гостях поступився ПСЖ.

Кубок Франції-2017/18

1/4 фіналу

28 лютого

Шамблі - Страсбур - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Дукур

ПСЖ - Марсель - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 ді Марія, 2:0 - 48 ді Марія, 3:0 - 81 Кавані.

Раніше повідомлялося, що декілька тижнів через травму не гратиме лідер атак ПСЖ Неймар.