120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 22:36
Неймара прооперують у Бразилії
Бразильський форвард ПСЖ Неймар буде змушений лягти під ніж через пошкодження гомілкостопу.
Про це повідомляє прес-служба парижан.
Відомо, що операція відбудеться наприкінці тижня у Бразилії.
При цьому поки не відомо, скільки днів займатиме відновлення нападника.
Нагадаємо, Неймар отримав розтягнення гомілкостопу правої ноги, а також тріщину п'ятої плеснової кістки у матчі 27-го туру першості Франції.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій