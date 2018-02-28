Неймара прооперують у Бразилії

Бразильський форвард ПСЖ Неймар буде змушений лягти під ніж через пошкодження гомілкостопу.

Про це повідомляє прес-служба парижан.

Відомо, що операція відбудеться наприкінці тижня у Бразилії.

При цьому поки не відомо, скільки днів займатиме відновлення нападника.

Нагадаємо, Неймар отримав розтягнення гомілкостопу правої ноги, а також тріщину п'ятої плеснової кістки у матчі 27-го туру першості Франції.