Тоттенгем із другої спроби вийшов у чвертьфінал Кубку Англії

Тоттенгем розгромиив Рочдейл 6:1 у переграванні матчу 1/8 фіналу Кубку Англії.

Три голи у ворота суперника забив Фернандо Льоренте, два - Сон Хин Мін, а переможну крапку поставив Кайл Вокер-Пітерс.

Кубок Англії

1/8 фіналу

28 лютого

Тоттенгем - Рочдейл - 6:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Сон Хин Мін, 1:1 - 31 Гамфріс, 2:1 - 47 Льоренте, 3:1 - 53 Льоренте, 4:1 - 59 Льоренте, 5:1 - 65 Сон Хин Мін, 6:1 - 90 Іокер-Пітерс.

FULL-TIME: @llorentefer19's perfect hat-trick, Sonny's double and @KyleLPeters' strike take us through to the FA Cup quarter-finals. #COYS pic.twitter.com/azj0HeVA7X