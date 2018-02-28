51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 23:52
Тоттенгем із другої спроби вийшов у чвертьфінал Кубку Англії
Тоттенгем розгромиив Рочдейл 6:1 у переграванні матчу 1/8 фіналу Кубку Англії.
Три голи у ворота суперника забив Фернандо Льоренте, два - Сон Хин Мін, а переможну крапку поставив Кайл Вокер-Пітерс.
Кубок Англії
1/8 фіналу
28 лютого
Тоттенгем - Рочдейл - 6:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Сон Хин Мін, 1:1 - 31 Гамфріс, 2:1 - 47 Льоренте, 3:1 - 53 Льоренте, 4:1 - 59 Льоренте, 5:1 - 65 Сон Хин Мін, 6:1 - 90 Іокер-Пітерс.
FULL-TIME: @llorentefer19's perfect hat-trick, Sonny's double and @KyleLPeters' strike take us through to the FA Cup quarter-finals. #COYS pic.twitter.com/azj0HeVA7X— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що у першому матчі було зафіксовану бойову нічию 2:2.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій