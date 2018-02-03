231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 00:00
Марсель переміг Метц із хокейним рахунком у 24 турі чемпіонату Франції
|ФК Марсель
У стартовому матчі 24 туру чемпіонату Франції Марсель на домашньому стадіоні розгромно переміг Метц.
Чемпіонат Франції
24 тур
2 лютого
Марсель – Метц 6:3 (3:0, 3:3)
Голи: 1:0 – 6 Сансон, 2:0 – 9 Товен, 3:0 – 44 Товен, 4:0 – 49 Жермен, 5:0 – 56 Товен, 5:1 – 73 Молле, 6:1 – 75 Мітроглу, 6:2 – 84 Молле, 6:3 – 90 Ньян.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|19
|2
|2
|72-17
|59
|+1
|2
|Марсель
|24
|15
|6
|3
|53-27
|51
|-1
|3
|Ліон
|23
|14
|6
|3
|52-25
|48
|4
|Монако
|23
|14
|5
|4
|53-24
|47
|5
|Нант
|23
|11
|4
|8
|22-21
|37
|6
|Ніцца
|23
|10
|4
|9
|29-33
|34
|7
|Монпельє
|23
|7
|10
|6
|20-19
|31
|8
|Ренн
|23
|9
|4
|10
|28-32
|31
|9
|Бордо
|23
|8
|5
|10
|27-32
|29
|10
|Генгам
|23
|8
|5
|10
|24-32
|29
|11
|Діжон
|23
|8
|4
|11
|33-46
|28
|12
|Страсбур
|23
|7
|6
|10
|28-39
|27
|13
|Кан
|23
|8
|3
|12
|15-26
|27
|14
|Сент-Етьєн
|23
|7
|5
|11
|22-38
|26
|15
|Ам'єн
|23
|7
|4
|12
|20-25
|25
|16
|Анже
|23
|5
|10
|8
|26-32
|25
|17
|Лілль
|23
|7
|4
|12
|21-34
|25
|18
|Труа
|23
|7
|3
|13
|22-32
|24
|19
|Тулуза
|23
|6
|5
|12
|21-32
|23
|20
|Метц
|24
|5
|3
|16
|23-45
|18
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