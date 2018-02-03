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03.02.2018  00:00

Марсель переміг Метц із хокейним рахунком у 24 турі чемпіонату Франції

ФК Марсель

У стартовому матчі 24 туру чемпіонату Франції Марсель на домашньому стадіоні розгромно переміг Метц.

Чемпіонат Франції

24 тур

2 лютого

Марсель – Метц 6:3 (3:0, 3:3)

Голи: 1:0 – 6 Сансон, 2:0 – 9 Товен, 3:0 – 44 Товен, 4:0 – 49 Жермен, 5:0 – 56 Товен, 5:1 – 73 Молле, 6:1 – 75 Мітроглу, 6:2 – 84 Молле, 6:3 – 90 Ньян.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 23 19 2 2 72-17 59
+1 2 Марсель 24 15 6 3 53-27 51
-1 3 Ліон 23 14 6 3 52-25 48
  4 Монако 23 14 5 4 53-24 47
  5 Нант 23 11 4 8 22-21 37
  6 Ніцца 23 10 4 9 29-33 34
  7 Монпельє 23 7 10 6 20-19 31
  8 Ренн 23 9 4 10 28-32 31
  9 Бордо 23 8 5 10 27-32 29
  10 Генгам 23 8 5 10 24-32 29
  11 Діжон 23 8 4 11 33-46 28
  12 Страсбур 23 7 6 10 28-39 27
  13 Кан 23 8 3 12 15-26 27
  14 Сент-Етьєн 23 7 5 11 22-38 26
  15 Ам'єн 23 7 4 12 20-25 25
  16 Анже 23 5 10 8 26-32 25
  17 Лілль 23 7 4 12 21-34 25
  18 Труа 23 7 3 13 22-32 24
  19 Тулуза 23 6 5 12 21-32 23
  20 Метц 24 5 3 16 23-45 18
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