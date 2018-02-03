Реал Сосьєдад розтрощив Депортиво в 22 турі чемпіонаті Іспанії

Реал Сосьєдад

Клуб українця Максима Коваля зазнав нищівної поразки від Реал Сосьєдаду. Сам Коваль на полі не з'явився, провівши весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Іспанії

22 тур

2 лютого

Реал Сосьєдад – Депортиво 5:0 (1:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 32 Вілліан Жозе, 2:0 – 62 Ільярраменді, 3:0 – 75 Каналес, 4:0 – 82 Елустондо, 5:0 – 89 Ільярраменді.