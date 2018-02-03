425 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 00:10
Реал Сосьєдад розтрощив Депортиво в 22 турі чемпіонаті Іспанії
|Реал Сосьєдад
Клуб українця Максима Коваля зазнав нищівної поразки від Реал Сосьєдаду. Сам Коваль на полі не з'явився, провівши весь матч на лаві запасних.
Чемпіонат Іспанії
22 тур
2 лютого
Реал Сосьєдад – Депортиво 5:0 (1:0, 4:0)
Голи: 1:0 – 32 Вілліан Жозе, 2:0 – 62 Ільярраменді, 3:0 – 75 Каналес, 4:0 – 82 Елустондо, 5:0 – 89 Ільярраменді.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|18
|3
|0
|59-10
|57
|2
|Атлетико
|21
|13
|7
|1
|32-9
|46
|3
|Валенсія
|21
|12
|4
|5
|42-25
|40
|4
|Реал
|20
|11
|5
|4
|43-19
|38
|5
|Вільяреал
|21
|11
|4
|6
|32-24
|37
|6
|Севілья
|21
|10
|3
|8
|27-29
|33
|7
|Сельта
|21
|9
|4
|8
|38-30
|31
|8
|Ейбар
|21
|8
|5
|8
|26-33
|29
|9
|Хетафе
|21
|7
|7
|7
|26-21
|28
|10
|Жирона
|21
|7
|7
|7
|29-29
|28
|11
|Леганес
|20
|8
|4
|8
|20-21
|28
|12
|Атлетик
|21
|6
|9
|6
|24-23
|27
|13
|Бетіс
|21
|8
|3
|10
|35-44
|27
|+1
|14
|Реал Сосьєдад
|22
|7
|5
|10
|41-40
|26
|-1
|15
|Еспаньол
|21
|6
|6
|9
|18-28
|24
|16
|Леванте
|21
|3
|10
|8
|18-30
|19
|17
|Алавес
|21
|6
|1
|14
|17-31
|19
|18
|Депортиво
|22
|4
|5
|13
|24-51
|17
|19
|Лас-Пальмас
|21
|4
|2
|15
|16-50
|14
|20
|Малага
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13
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