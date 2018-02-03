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03.02.2018  00:10

Реал Сосьєдад розтрощив Депортиво в 22 турі чемпіонаті Іспанії

Реал Сосьєдад

Клуб українця Максима Коваля зазнав нищівної поразки від Реал Сосьєдаду. Сам Коваль на полі не з'явився, провівши весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Іспанії

22 тур

2 лютого

Реал Сосьєдад – Депортиво 5:0 (1:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 32 Вілліан Жозе, 2:0 – 62 Ільярраменді, 3:0 – 75 Каналес, 4:0 – 82 Елустондо, 5:0 – 89 Ільярраменді.

    І В Н П М О
  1 Барселона 21 18 3 0 59-10 57
  2 Атлетико 21 13 7 1 32-9 46
  3 Валенсія 21 12 4 5 42-25 40
  4 Реал 20 11 5 4 43-19 38
  5 Вільяреал 21 11 4 6 32-24 37
  6 Севілья 21 10 3 8 27-29 33
  7 Сельта 21 9 4 8 38-30 31
  8 Ейбар 21 8 5 8 26-33 29
  9 Хетафе 21 7 7 7 26-21 28
  10 Жирона 21 7 7 7 29-29 28
  11 Леганес 20 8 4 8 20-21 28
  12 Атлетик 21 6 9 6 24-23 27
  13 Бетіс 21 8 3 10 35-44 27
+1 14 Реал Сосьєдад 22 7 5 10 41-40 26
-1 15 Еспаньол 21 6 6 9 18-28 24
  16 Леванте 21 3 10 8 18-30 19
  17 Алавес 21 6 1 14 17-31 19
  18 Депортиво 22 4 5 13 24-51 17
  19 Лас-Пальмас 21 4 2 15 16-50 14
  20 Малага 21 3 4 14 14-34 13
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