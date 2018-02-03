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03.02.2018  09:43

Півзахисник Динамо вибув на кілька днів через пошкодження

Віталій Буяльський

Півзахисник київского Динамо Віталій Буяльський пошкодив попереково-крижовий відділ.

З цієї причини 25-річний футболіст пропустив останнє тренування команди.

Проведена в одній із лікарень Марбельї магнітно-резонансна терапія не виявила особливих проблем.

Сьогоднішній день Віталій ще відпочиватиме, а з неділі вже приступить до бігової роботи, пише офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що напередодні Динамо оприлюднило заявку на плей-офф Ліги Європи.
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