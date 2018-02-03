386 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 09:43
Півзахисник Динамо вибув на кілька днів через пошкодження
|Віталій Буяльський
Півзахисник київского Динамо Віталій Буяльський пошкодив попереково-крижовий відділ.
З цієї причини 25-річний футболіст пропустив останнє тренування команди.
Проведена в одній із лікарень Марбельї магнітно-резонансна терапія не виявила особливих проблем.
Сьогоднішній день Віталій ще відпочиватиме, а з неділі вже приступить до бігової роботи, пише офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, що напередодні Динамо оприлюднило заявку на плей-офф Ліги Європи.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua