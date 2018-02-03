Григорчук може очолити чемпіона Казахстану

Роман Григорчук

Український спеціаліст Роман Григорчук може очолити Астану.

Таку можливість не виключає відомий футбольний агент Рустам Раджабов.

"За моєю інформацією, Роман Григорчук все ж прийме Астану, але не цієї зими, а влітку. Станімір Стоїлов на даний момент як повітря необхідний своєму нинішньому клубу, і відпускати його в даний момент було б взагалі нелогічно", - зауважив агент.

"Як майбутній тренер національної збірної, Стоїлов - оптимальний варіант для Казахстану, який знає всю кухню місцевого футболу, так що йому не потрібно багато часу на адаптацію. Що стосується Григорчука, то цей фахівець - професіонал своєї справи, і до кожного питання відноситься досить серйозно і трепетно. Упевнений, він зможе продовжити успішні традиції Стоїлова в столичному клубі. Але все ж краще дочекатися літа", - цитує Раджабова ua-football.

Зазначимо, що У ЗМІ з'явилася інформація, що головний тренер Астани Станімір Стоїлов очолить збірну Казахстану, а йому на зміну прийде українець Роман Григорчук.

Нагадаємо, що Роман Григорчук став найуспішнішим тренером в історії Габали.