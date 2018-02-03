Хавбек Шахтаря повернувся в загальну групу

Дентінью

Бразильський півзахисник Дентінью повернувся до тренувань в загальній групі гірників.

Дентінью останні кілька днів займався за індивідуальною програмою та не взяв участі у товариському матчі проти Копенгагена.

Очікується, що Дентінью зможе допомогти Шахтарю у сьогоднішньому контрольному поєдинку проти Славії, повідомляє Футбол 1.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Славія розпочнеться о 17:00.

Напередодні Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги чемпіонів.