45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 11:28
Хавбек Шахтаря повернувся в загальну групу
|Дентінью
Бразильський півзахисник Дентінью повернувся до тренувань в загальній групі гірників.
Дентінью останні кілька днів займався за індивідуальною програмою та не взяв участі у товариському матчі проти Копенгагена.
Очікується, що Дентінью зможе допомогти Шахтарю у сьогоднішньому контрольному поєдинку проти Славії, повідомляє Футбол 1.
Нагадаємо, що матч Шахтар – Славія розпочнеться о 17:00.
Напередодні Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги чемпіонів.
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