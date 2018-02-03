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03.02.2018  21:30

Ман Сіті без Зінченка зіграв унічию з Бернлі. Матчі 26-го туру чемпіонату Англії

Бернлі - Манчестер Сіті

В 26 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті в гостях не зміг переграти Бернлі (1:1)

На гол захисника містян Даніло на 22-й хвилині гри господарі відповіли влучним пострілом Гудмундссона наприкінці матчу.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко на полі так і не з'явився.

Інші матчі туру відбудуться пізніше.

Чемпіонат Англії

26-й тур

3 лютого

Бернлі - Манчестер Сіті 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Даніло, 1:1 - 82 Гудмундссон

Вест Бромвіч – Саутгемптон 2:3 (1:2, 1:1)

Голи: 1:0 – 4 Хегазі, 1:1 – 40 Леміна, 1:2 – 43 Стівенс, 1:3 – 55 Ворд-Проуз, 2:3 – 72 Рондон.

Брайтон – Вест Гем 3:1 (1:1, 2:0)

Голи: 1:0 – 8 Мюррей, 1:1 – 30 Ернандес, 2:1 – 59 Іскьєрдо, 3:1 – 75 Гросс.

Лестер – Свонсі 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 17 Варді, 1:1 – 53 Фернандес.

Манчестер Юнайтед – Гаддерсфілд 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 55 Лукаку, 2:0 – 68 Санчес.

Борнмут – Сток Сіті 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 5 Шакірі, 1:1 – 70 Кінг, 2:1 – 79 Муссе.

Арсенал – Евертон 5:1 (4:0, 1:1) 

Голи: 1:0 – 6 Ремзы, 2:0 – 14 Косьєльни, 3:0 – 19 Ремзі, 4:0 – 37 Обамеянг, 4:1 – 64 Келверт-Льюін, 5:1 – 74 Ремзі. 

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 26 22 3 1 74-19 69
  2 Манчестер Юнайтед 26 17 5 4 51-18 56
  3 Ліверпуль 25 14 8 3 57-29 50
  4 Челсі 25 15 5 5 45-19 50
  5 Тоттенгем 25 14 6 5 49-22 48
  6 Арсенал 26 13 6 7 51-35 45
  7 Бернлі 26 9 9 8 21-23 36
  8 Лестер 26 9 8 9 38-35 35
+1 9 Борнмут 26 8 7 11 30-37 31
-1 10 Евертон 26 8 7 11 29-45 31
  11 Вотфорд 25 7 6 12 33-44 27
  12 Вест Гем 26 6 9 11 32-46 27
+2 13 Брайтон 26 6 9 11 21-35 27
+4 14 Саутгемптон 26 5 11 10 28-38 26
-2 15 Крістал Пелас 25 6 8 11 23-38 26
-2 16 Ньюкасл 25 6 6 13 23-35 24
+2 17 Свонсі 26 6 6 14 19-37 24
-2 18 Сток Сіті 26 6 6 14 26-52 24
-2 19 Гаддерсфілд 26 6 6 14 19-46 24
  20 Вест Бромвіч 26 3 11 12 21-37 20

Раніше писалося, що керманич Ман Сіті Пеп Гвардіола надасть гравцям чотириденну відпустку.
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