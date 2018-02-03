Ман Сіті без Зінченка зіграв унічию з Бернлі. Матчі 26-го туру чемпіонату Англії
|Бернлі - Манчестер Сіті
В 26 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті в гостях не зміг переграти Бернлі (1:1)
На гол захисника містян Даніло на 22-й хвилині гри господарі відповіли влучним пострілом Гудмундссона наприкінці матчу.
Зазначимо, що українець Олександр Зінченко на полі так і не з'явився.
Інші матчі туру відбудуться пізніше.
Чемпіонат Англії
26-й тур
3 лютого
Бернлі - Манчестер Сіті 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Даніло, 1:1 - 82 Гудмундссон
Gudmundsson pops up with a late leveller to grab a point for @BurnleyOfficial #BURMCI pic.twitter.com/9vnPiQefVh— Premier League (@premierleague) 3 лютого 2018 р.
Вест Бромвіч – Саутгемптон 2:3 (1:2, 1:1)
Голи: 1:0 – 4 Хегазі, 1:1 – 40 Леміна, 1:2 – 43 Стівенс, 1:3 – 55 Ворд-Проуз, 2:3 – 72 Рондон.
Брайтон – Вест Гем 3:1 (1:1, 2:0)
Голи: 1:0 – 8 Мюррей, 1:1 – 30 Ернандес, 2:1 – 59 Іскьєрдо, 3:1 – 75 Гросс.
Лестер – Свонсі 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 17 Варді, 1:1 – 53 Фернандес.
Манчестер Юнайтед – Гаддерсфілд 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 55 Лукаку, 2:0 – 68 Санчес.
Борнмут – Сток Сіті 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 0:1 – 5 Шакірі, 1:1 – 70 Кінг, 2:1 – 79 Муссе.
Арсенал – Евертон 5:1 (4:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 6 Ремзы, 2:0 – 14 Косьєльни, 3:0 – 19 Ремзі, 4:0 – 37 Обамеянг, 4:1 – 64 Келверт-Льюін, 5:1 – 74 Ремзі.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|26
|22
|3
|1
|74-19
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|17
|5
|4
|51-18
|56
|3
|Ліверпуль
|25
|14
|8
|3
|57-29
|50
|4
|Челсі
|25
|15
|5
|5
|45-19
|50
|5
|Тоттенгем
|25
|14
|6
|5
|49-22
|48
|6
|Арсенал
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|7
|Бернлі
|26
|9
|9
|8
|21-23
|36
|8
|Лестер
|26
|9
|8
|9
|38-35
|35
|+1
|9
|Борнмут
|26
|8
|7
|11
|30-37
|31
|-1
|10
|Евертон
|26
|8
|7
|11
|29-45
|31
|11
|Вотфорд
|25
|7
|6
|12
|33-44
|27
|12
|Вест Гем
|26
|6
|9
|11
|32-46
|27
|+2
|13
|Брайтон
|26
|6
|9
|11
|21-35
|27
|+4
|14
|Саутгемптон
|26
|5
|11
|10
|28-38
|26
|-2
|15
|Крістал Пелас
|25
|6
|8
|11
|23-38
|26
|-2
|16
|Ньюкасл
|25
|6
|6
|13
|23-35
|24
|+2
|17
|Свонсі
|26
|6
|6
|14
|19-37
|24
|-2
|18
|Сток Сіті
|26
|6
|6
|14
|26-52
|24
|-2
|19
|Гаддерсфілд
|26
|6
|6
|14
|19-46
|24
|20
|Вест Бромвіч
|26
|3
|11
|12
|21-37
|20
Раніше писалося, що керманич Ман Сіті Пеп Гвардіола надасть гравцям чотириденну відпустку.
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