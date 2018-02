Ман Сіті без Зінченка зіграв унічию з Бернлі. Матчі 26-го туру чемпіонату Англії

В 26 турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті в гостях не зміг переграти Бернлі (1:1)

На гол захисника містян Даніло на 22-й хвилині гри господарі відповіли влучним пострілом Гудмундссона наприкінці матчу.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко на полі так і не з'явився.

Інші матчі туру відбудуться пізніше.

Чемпіонат Англії

26-й тур

3 лютого

Бернлі - Манчестер Сіті 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Даніло, 1:1 - 82 Гудмундссон

Gudmundsson pops up with a late leveller to grab a point for @BurnleyOfficial #BURMCI pic.twitter.com/9vnPiQefVh