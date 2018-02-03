Гол Коноплянки не допоміг Шальке в грі з Вердером. Матчі 21-го туру чемпіонату Німеччини
|Євген Коноплянка / ФК Шальке
Шальке Євгена Коноплянки програв Вердеру в матчі 21-го туру Бундесліги.
Українець вийшов на поле зі стартових хвилин і забив єдиной гол своєї команди. Проте, перемога в матчі залишилася за Вердером.
Раніше була інформація, що Боруссія Д перемогла Кельн в 21 турі чемпіонату Німеччини.
Чемпіонат Німеччини
21 тур
3 лютого
Вольфсбург – Штутгарт 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 24 Орігі, 1:1 – 60 Гомес.
Майнц – Баварія 0:2 (0:2, 0:0)
Голи: 0:1 – 33 Рібері, 0:2 – 44 Хамес.
Шальке – Вердер 1:2 (1:0, 0:2)
Голи: 1:0 – 24 Коноплянка, 1:1 – 79 Крузе, 1:2 – 90 Юнузович.
ABPFIFF!— FC Schalke 04 (@s04) 3 лютого 2018 р.
Der #S04 muss sich durch zwei späte Tore am Ende noch geschlagen geben. #S04SVW 1:2 pic.twitter.com/S7jwutEtnC
Фрайбург – Байєр 0:0 (0:0, 0:0)
Герта – Гоффенгайм 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 38, пенальті Крамарич, 1:1 – 58 Калу.
Боруссія М – РБ Лейпциг 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 89 Лукман
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|21
|17
|2
|2
|51-16
|53
|2
|Байєр
|21
|9
|8
|4
|41-27
|35
|+2
|3
|РБ Лейпциг
|21
|10
|5
|6
|33-29
|35
|+2
|4
|Боруссія Д
|21
|9
|7
|5
|45-29
|34
|-2
|5
|Шальке
|21
|9
|7
|5
|33-27
|34
|-2
|6
|Айнтрахт Ф
|20
|9
|6
|5
|26-20
|33
|7
|Боруссія М
|21
|9
|4
|8
|30-33
|31
|8
|Аугсбург
|20
|7
|7
|6
|29-26
|28
|9
|Гоффенгайм
|21
|7
|7
|7
|32-33
|28
|+1
|10
|Герта
|21
|6
|9
|6
|28-28
|27
|-1
|11
|Ганновер
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|12
|Фрайбург
|21
|5
|10
|6
|22-35
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|4
|12
|5
|24-25
|24
|14
|Штутгарт
|21
|6
|3
|12
|17-27
|21
|+1
|15
|Вердер
|21
|4
|8
|9
|18-26
|20
|-1
|16
|Майнц
|21
|5
|5
|11
|24-37
|20
|17
|Гамбург
|20
|4
|4
|12
|16-29
|16
|18
|Кельн
|21
|3
|4
|14
|17-37
|13
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