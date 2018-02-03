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03.02.2018  22:10

Гол Коноплянки не допоміг Шальке в грі з Вердером. Матчі 21-го туру чемпіонату Німеччини

Євген Коноплянка / ФК Шальке

Шальке Євгена Коноплянки програв Вердеру в матчі 21-го туру Бундесліги.

Українець вийшов на поле зі стартових хвилин і забив єдиной гол своєї команди. Проте, перемога в матчі залишилася за Вердером.

Раніше була інформація, що Боруссія Д перемогла Кельн в 21 турі чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

21 тур

3 лютого

Вольфсбург – Штутгарт 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 24 Орігі, 1:1 – 60 Гомес.

Майнц – Баварія 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 33 Рібері, 0:2 – 44 Хамес.

Шальке – Вердер 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 24 Коноплянка, 1:1 – 79 Крузе, 1:2 – 90 Юнузович.

Фрайбург – Байєр 0:0 (0:0, 0:0)

Герта – Гоффенгайм 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 38, пенальті Крамарич, 1:1 – 58 Калу.

Боруссія М – РБ Лейпциг 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 89 Лукман  

    І В Н П М О
  1 Баварія 21 17 2 2 51-16 53
  2 Байєр 21 9 8 4 41-27 35
+2 3 РБ Лейпциг 21 10 5 6 33-29 35
+2 4 Боруссія Д 21 9 7 5 45-29 34
-2 5 Шальке 21 9 7 5 33-27 34
-2 6 Айнтрахт Ф 20 9 6 5 26-20 33
  7 Боруссія М 21 9 4 8 30-33 31
  8 Аугсбург 20 7 7 6 29-26 28
  9 Гоффенгайм 21 7 7 7 32-33 28
+1 10 Герта 21 6 9 6 28-28 27
-1 11 Ганновер 20 7 6 7 28-30 27
  12 Фрайбург 21 5 10 6 22-35 25
  13 Вольфсбург 21 4 12 5 24-25 24
  14 Штутгарт 21 6 3 12 17-27 21
+1 15 Вердер 21 4 8 9 18-26 20
-1 16 Майнц 21 5 5 11 24-37 20
  17 Гамбург 20 4 4 12 16-29 16
  18 Кельн 21 3 4 14 17-37 13
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