Гол Коноплянки не допоміг Шальке в грі з Вердером. Матчі 21-го туру чемпіонату Німеччини

Євген Коноплянка / ФК Шальке

Шальке Євгена Коноплянки програв Вердеру в матчі 21-го туру Бундесліги.

Українець вийшов на поле зі стартових хвилин і забив єдиной гол своєї команди. Проте, перемога в матчі залишилася за Вердером.

Раніше була інформація, що Боруссія Д перемогла Кельн в 21 турі чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

21 тур

3 лютого

Вольфсбург – Штутгарт 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 24 Орігі, 1:1 – 60 Гомес.

Майнц – Баварія 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 33 Рібері, 0:2 – 44 Хамес.

Шальке – Вердер 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 24 Коноплянка, 1:1 – 79 Крузе, 1:2 – 90 Юнузович.

ABPFIFF!

Der #S04 muss sich durch zwei späte Tore am Ende noch geschlagen geben. #S04SVW 1:2 pic.twitter.com/S7jwutEtnC — FC Schalke 04 (@s04) 3 лютого 2018 р.

Фрайбург – Байєр 0:0 (0:0, 0:0)

Герта – Гоффенгайм 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 38, пенальті Крамарич, 1:1 – 58 Калу.

Боруссія М – РБ Лейпциг 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 89 Лукман