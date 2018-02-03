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03.02.2018  22:55

ПСЖ розгромив Лілль. Матчі 24-го туру чемпіонату Франції

Неймар / ФК ПСЖ

ПСЖ розгромив Лілль у виїздному матчі 24-го туру французької Ліги 1.

Як відомо, напередодні Марсель переміг Метц із хокейним рахунком у 24 турі.

Чемпіонат Франції

24 тур

3 лютого

Лілль – ПСЖ 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 45 Берчіче, 0:2 – 77 Неймар, 0:3 – 87 Ло Чельсо

Страсбур – Бордо 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 3 Санкаре, 0:2 – 53 Лаборд.

Монпельє – Анжер 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 20, пенальті Токо-Екамбі, 1:1 – 42 Ласн, 2:1 – 71 Мбенза.

Амьєн – Сент-Етьєн 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 62 Дебюши, 0:2 – 85 Кабелла.

Ніцца – Тулуза 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 67 Градель. 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 24 20 2 2 75-17 62
+1 2 Марсель 24 15 6 3 53-27 51
-1 3 Ліон 23 14 6 3 52-25 48
  4 Монако 23 14 5 4 53-24 47
  5 Нант 23 11 4 8 22-21 37
+1 6 Монпельє 24 8 10 6 22-20 34
-1 7 Ніцца 24 10 4 10 29-34 34
+1 8 Бордо 24 9 5 10 29-32 32
-1 9 Ренн 23 9 4 10 28-32 31
  10 Генгам 23 8 5 10 24-32 29
+3 11 Сент-Етьєн 24 8 5 11 24-38 29
-1 12 Діжон 23 8 4 11 33-46 28
  13 Кан 23 8 3 12 15-26 27
-2 14 Страсбур 24 7 6 11 28-41 27
+4 15 Тулуза 24 7 5 12 22-32 26
  16 Анже 24 5 10 9 27-34 25
-2 17 Ам'єн 24 7 4 13 20-27 25
-1 18 Лілль 24 7 4 13 21-37 25
-1 19 Труа 23 7 3 13 22-32 24
  20 Метц 24 5 3 16 23-45 18
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