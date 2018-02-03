202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 22:55
ПСЖ розгромив Лілль. Матчі 24-го туру чемпіонату Франції
|Неймар / ФК ПСЖ
ПСЖ розгромив Лілль у виїздному матчі 24-го туру французької Ліги 1.
Як відомо, напередодні Марсель переміг Метц із хокейним рахунком у 24 турі.
Чемпіонат Франції
24 тур
3 лютого
Лілль – ПСЖ 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 45 Берчіче, 0:2 – 77 Неймар, 0:3 – 87 Ло Чельсо
C'est terminé ! Paris remporte ce #LOSCPSG sur le score de 3 buts à 0 ! pic.twitter.com/khScvZg6ZC— PSG Officiel (@PSG_inside) 3 лютого 2018 р.
Страсбур – Бордо 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 3 Санкаре, 0:2 – 53 Лаборд.
Монпельє – Анжер 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 20, пенальті Токо-Екамбі, 1:1 – 42 Ласн, 2:1 – 71 Мбенза.
Амьєн – Сент-Етьєн 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 62 Дебюши, 0:2 – 85 Кабелла.
Ніцца – Тулуза 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 67 Градель.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|20
|2
|2
|75-17
|62
|+1
|2
|Марсель
|24
|15
|6
|3
|53-27
|51
|-1
|3
|Ліон
|23
|14
|6
|3
|52-25
|48
|4
|Монако
|23
|14
|5
|4
|53-24
|47
|5
|Нант
|23
|11
|4
|8
|22-21
|37
|+1
|6
|Монпельє
|24
|8
|10
|6
|22-20
|34
|-1
|7
|Ніцца
|24
|10
|4
|10
|29-34
|34
|+1
|8
|Бордо
|24
|9
|5
|10
|29-32
|32
|-1
|9
|Ренн
|23
|9
|4
|10
|28-32
|31
|10
|Генгам
|23
|8
|5
|10
|24-32
|29
|+3
|11
|Сент-Етьєн
|24
|8
|5
|11
|24-38
|29
|-1
|12
|Діжон
|23
|8
|4
|11
|33-46
|28
|13
|Кан
|23
|8
|3
|12
|15-26
|27
|-2
|14
|Страсбур
|24
|7
|6
|11
|28-41
|27
|+4
|15
|Тулуза
|24
|7
|5
|12
|22-32
|26
|16
|Анже
|24
|5
|10
|9
|27-34
|25
|-2
|17
|Ам'єн
|24
|7
|4
|13
|20-27
|25
|-1
|18
|Лілль
|24
|7
|4
|13
|21-37
|25
|-1
|19
|Труа
|23
|7
|3
|13
|22-32
|24
|20
|Метц
|24
|5
|3
|16
|23-45
|18
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