39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 23:52
Сампдорія і Торіно зіграли внічию, Інтер не зміг виграти у Кротоне. Матчі 23-го туру чемпіонату Італії
|ФК Торіно
Сампдорія не змогла виграти у Торіно в матчі 23-го туру чемпіонату Італії.
Як відомо, раніше Рома поступилася Сампдорії, Мілан переміг Лаціо.
Чемпіонат Італії
23-й тур
3 лютого
Сампдорія – Торино 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 11 Торрейра, 1:1 – 25 Аккуа.
#SampTorino #SampdoriaTorino #FinalScore #SerieATIM #SFT pic.twitter.com/UoJQ83lxN4— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 3 лютого 2018 р.
Інтер – Кротоне 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 23 Едер, 1:1 – 60 Барберіс.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|22
|18
|3
|1
|48-14
|57
|2
|Ювентус
|22
|18
|2
|2
|52-15
|56
|3
|Лаціо
|22
|14
|4
|4
|57-27
|46
|4
|Інтер
|23
|12
|9
|2
|38-18
|45
|5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|31-16
|41
|6
|Сампдорія
|23
|11
|5
|7
|42-32
|38
|7
|Мілан
|22
|10
|4
|8
|29-29
|34
|8
|Аталанта
|22
|9
|6
|7
|34-27
|33
|+1
|9
|Торіно
|23
|7
|12
|4
|33-29
|33
|-1
|10
|Удінезе
|22
|10
|2
|10
|35-31
|32
|11
|Фіорентина
|22
|7
|7
|8
|31-28
|28
|12
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|27-33
|27
|13
|К'єво
|22
|5
|7
|10
|21-39
|22
|14
|Сассуоло
|22
|6
|4
|12
|14-34
|22
|15
|Дженоа
|22
|5
|6
|11
|15-23
|21
|16
|Кальярі
|22
|6
|3
|13
|20-34
|21
|17
|Кротоне
|23
|5
|5
|13
|18-40
|20
|18
|СПАЛ
|22
|3
|8
|11
|23-40
|17
|19
|Верона
|22
|4
|4
|14
|22-45
|16
|20
|Беневенто
|22
|2
|1
|19
|13-49
|7
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