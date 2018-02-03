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03.02.2018  23:52

Сампдорія і Торіно зіграли внічию, Інтер не зміг виграти у Кротоне. Матчі 23-го туру чемпіонату Італії

ФК Торіно

Сампдорія не змогла виграти у Торіно в матчі 23-го туру чемпіонату Італії.

Як відомо, раніше Рома поступилася Сампдорії, Мілан переміг Лаціо.

Чемпіонат Італії

23-й тур

3 лютого

Сампдорія – Торино 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 11 Торрейра, 1:1 – 25 Аккуа.

Інтер – Кротоне 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 23 Едер, 1:1 – 60 Барберіс. 

    І В Н П М О
  1 Наполі 22 18 3 1 48-14 57
  2 Ювентус 22 18 2 2 52-15 56
  3 Лаціо 22 14 4 4 57-27 46
  4 Інтер 23 12 9 2 38-18 45
  5 Рома 22 12 5 5 31-16 41
  6 Сампдорія 23 11 5 7 42-32 38
  7 Мілан 22 10 4 8 29-29 34
  8 Аталанта 22 9 6 7 34-27 33
+1 9 Торіно 23 7 12 4 33-29 33
-1 10 Удінезе 22 10 2 10 35-31 32
  11 Фіорентина 22 7 7 8 31-28 28
  12 Болонья 22 8 3 11 27-33 27
  13 К'єво 22 5 7 10 21-39 22
  14 Сассуоло 22 6 4 12 14-34 22
  15 Дженоа 22 5 6 11 15-23 21
  16 Кальярі 22 6 3 13 20-34 21
  17 Кротоне 23 5 5 13 18-40 20
  18 СПАЛ 22 3 8 11 23-40 17
  19 Верона 22 4 4 14 22-45 16
  20 Беневенто 22 2 1 19 13-49 7
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