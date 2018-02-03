55 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 22:44
Десна на зборі перегляне бразильця
На зборі чернігівської Десни перебувають три потенційні новачки.
Це захисник Геліоса Кирило Сидоренко, захисник молдавської Зорі Андрій Слінкін, відомий за виступами в Чорномореці, а також бразилець, чиє ім'я поки невідомо, пише Динамомания.
Раніше повідодомлялося, що Десна підписала екс-воротаря Олімпіка.
Також була інформація, що Десна підпише футболіста Зірки.
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