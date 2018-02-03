Десна на зборі перегляне бразильця

На зборі чернігівської Десни перебувають три потенційні новачки.

Це захисник Геліоса Кирило Сидоренко, захисник молдавської Зорі Андрій Слінкін, відомий за виступами в Чорномореці, а також бразилець, чиє ім'я поки невідомо, пише Динамомания.

Раніше повідодомлялося, що Десна підписала екс-воротаря Олімпіка.

Також була інформація, що .