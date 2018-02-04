Воротар збірної України пропустив у матчі за Шахтар з центру поля. ВІДЕО

Воротар Шахтаря Андрій П'ятов пропустив прикрий гол у товариському матчі проти чеської Славії.

Гравець суперника Мирослав Стох побачив, що голкіпер української команди вийшов вперед із воріт та пробив прямісінько по цілі із центру поля. М'яч підступно перелетів основного голкіпера збірної України, недивлячись на його намагання завадити цьому.

Таким чином, рахунок у зустрічі став 1:0. Нагадаємо, завдяки дублю Факундо Феррейри та голу бразильського латераля Ісмаїлі, гірники здобули вольову перемогу у поєдинку 3:2.

Раніше була інформація, що Шахтар зіграє проти китайського клубу.