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04.02.2018  09:59

Лідер Реала відзначився цікавим рекордом. ВІДЕО

 Серхіо Рамос/realmadrid.com

Центральний захисник та капітан Реала Серхіо Рамос став автором цікавого рекорду у Примері. 

Відкривши рахунок у матчі 22-го туру першості Іспанї проти Леванте (2:2), Рамос забив свій перший гол у чемпіонаті, ставши єдиним в історії Ла Ліги гравцем свого амплуа, якому вдавалося забивати голи у 14 іспанських сезонах підряд. 

Серхіо вдалося побити досягнення екс-лівого захисника Атлетика Айтора Аррасабаля. 

Додамо, що частину своїх голів Рамос забив ще за Севілью: відкрити рахунок голам у топ-дивізіоні Іспанії майбутній зірці світового футболу вдалося 26 вересня 2004 року у поєдинку нервіонців проти Реала Сосьєдад, тоді як у сезоні-2003/04 Рамос провів за Севілью лише 7 матчів і голів не забивав, пише СпортАрена

Цікаво, що гол у ворота Леванте став двічі ювілейним для Рамоса - 50-м у матчах Примери у футболці Реала, а також 70-м у всіх турнірах за Королівський клуб. 

Згодом, у 2005 році Рамос перейшов у Реал, де став одним із найбільш результативних захисників в історії іспанського футболу. Зараз на його рахунку 52 голи у матчах першості Іспанії. 

У нинішньому сезоні Рамос провів у Реалі 24 поєдинки та забив у них 2 голи (ще один влучний та результативний удар йому вдався у грі Ліги чемпіонів проти АПОЕЛа) та відзначився одним асистом. 

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня Рамос отримав пошкодження та мав пропустити щонайменше два тижні, проте відновлення після травми пройшло значно швидше.

Як відомо, у жовтні 2017 року Рамос підписав із Реалом новий контракт.
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