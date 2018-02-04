У Динамо розповіли, коли автор гучного трансферу дебютує за команду

Карлос Самбрано (ліворуч) вже тренується із Динамо/ФК Динамо

Перуанський захисник Карлос Самбрано, який став гравцем Динамо 30 січня, має чимало переваг, проте поки не гратиме в офіційних матчах.

Про це заявив головний тренер Олександр Хацкевич.

"У нього великий досвід міжнародних ігор, плюс вік вже досить зрілий - 28 років. Інша справа, в якому стані він приїхав до нас, тому ми не поспішаємо з моментом, коли він зможе виходити на футбольне поле", - заявив керманич біло-синіх.

"Також зазначу, що ми взяли його для того, щоб він склав конкуренцію того ж Євгену Хачеріді", - цитує Хацкевича офіційний сайт киян.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні за свої клуби - ПАОК та російський Рубін Самбрано майже не грав, а за твердженнями грецьких журналістів перуанець не тренувався з початку січня.

Раніше стало відомо, що Самбрано потрапив у заявку Динамо на плей-офф Ліги Європи-2017/18.