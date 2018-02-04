Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
455 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
04.02.2018  10:44

Українець, який грав у Росії, повернувся у клуб УПЛ

 

22-річний вінгер Дмитро Білоног, який у нинішньому сезоні виступав за російський Урал, підписав контракт із Зіркою.

У сезоні-2016/17 вихованець Шахтаря вже грав за клуб із Кропивницького, провівши в УПЛ 16 матчів (3 голи), проте згодом повернувся в Урал, з яким мав контракт (у Зірці Білоног грав в оренді - ред.). 

Згідно із повідомленням каналу Футбол, Зірка підписала із Білоногом повноцінний контракт. 

У першості Прем'єр-ліги Росії в нинішньому сезоні Білоног лише двічі потрапив у заявку на ігри команди, тому природньо, що він домовився про припинення співпраці із клубом з Єкатеринбурга.  

Також стало відомо, що на перегляді у Зірці перебуває шестеро потенційних новачків. За словами керманича жовто-червоних Романа Монарьова, ставка у другій половині сезону-2017/18 робитиметься на молодих футболістів. 

Раніше повідомлялося, що у Зірці почали виплачувати борги по зарплаті.
Читай також
Михайличенко: Росія не заслуговує на проведення чемпіонату світу
Український нападник забиває на перегляді в російському клубі
Екс-гравець Зорі залишив російський клуб
Селезньов: Дуже сильно хотів поїхати в Росію
Маріуполь підписав українського гравця, який виступав у Росії


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
11:44
Футбол. Тренер Челсі оригінально відреагував на чутки про свою відставку
11:25
Футбол. Стало відомо, де продовжить кар'єру ікона львівських Карпат
11:11
Футбол. Зідан знову відверто висловився про гру Реала у Примері
10:44
Футбол. Українець, який грав у Росії, повернувся у клуб УПЛ
10:24
Футбол. У Динамо розповіли, коли автор гучного трансферу дебютує за команду
09:59
Футбол. Лідер Реала відзначився цікавим рекордом. ВІДЕО
09:33
Теніс. Українка не змогла повторити досягнення Світоліної у Тайвані. ВІДЕО
09:19
Футбол. Воротар збірної України пропустив у матчі за Шахтар з центру поля. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!