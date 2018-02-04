Українець, який грав у Росії, повернувся у клуб УПЛ

22-річний вінгер Дмитро Білоног, який у нинішньому сезоні виступав за російський Урал, підписав контракт із Зіркою.

У сезоні-2016/17 вихованець Шахтаря вже грав за клуб із Кропивницького, провівши в УПЛ 16 матчів (3 голи), проте згодом повернувся в Урал, з яким мав контракт (у Зірці Білоног грав в оренді - ред.).

Згідно із повідомленням каналу Футбол, Зірка підписала із Білоногом повноцінний контракт.

У першості Прем'єр-ліги Росії в нинішньому сезоні Білоног лише двічі потрапив у заявку на ігри команди, тому природньо, що він домовився про припинення співпраці із клубом з Єкатеринбурга.

Також стало відомо, що на перегляді у Зірці перебуває шестеро потенційних новачків. За словами керманича жовто-червоних Романа Монарьова, ставка у другій половині сезону-2017/18 робитиметься на молодих футболістів.

Раніше повідомлялося, що у Зірці почали виплачувати борги по зарплаті.