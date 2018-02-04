Стало відомо, де продовжить кар'єру ікона львівських Карпат
Півзахисник Ігор Худоб'як, який провів за львівські Карпати понад 300 ігор, продовжить кар'єру у Казахстані.
Як повідомляє телеканал Футбол, 32-річний українець виступатиме у клубі Володимира Мазяра Акжайик.
Деталі трансферу не повідомляються, проте відомо, що декілька днів тому Худоб'як отримав статус вільного агента у Карпатах.
У поточному сезоні атакувальний хав провів 16 матчів у складі Карпат, у яких забив 1 гол і зробив 1 ассист. Усього за левів він провів 309 ігор, забив у них 37 голів та віддав 37 передач.
Раніше була інформація, що Худоб'як може продовжити кар'єру у Вересі.
Таким чином, Худоб'як став вже третім українцем, з яким Акжайик підписав контракт у 2018 році: раніше до клубу приєднався Андрій Ткачук та колишній захисник Олександрії Сергій Басов.
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