Динамо - Академія Пушкаша 2:3: відео голів товариського матчу

4 лютого в іспанській Марбельї Динамо провело другий спаринг у рамках другого тренувального збору.

Команда Олександра Хацкевича поступилася угорській Академії Пушкаша 2:3.

Кияни пропустили н 14-й хвилині, проте під кінець першого тайму і на початку другої половини забили два голи. Відзначилися Жуніор Мораес та Дмитро Хльобас.

Проте на 89-й та 90-й хвилинах суперник двічі розписався у воротах Володимира Маханькова - 2:3 у підсумку.

Пропонуємо вашій увазі відео матчу.

Додамо, що у грі взяв участь новачок Динамо, захисник Карлос Самбрано.

Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло внічию із шведським Естерсундом.