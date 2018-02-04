790 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 20:24
Динамо - Академія Пушкаша 2:3: відео голів товариського матчу
4 лютого в іспанській Марбельї Динамо провело другий спаринг у рамках другого тренувального збору.
Команда Олександра Хацкевича поступилася угорській Академії Пушкаша 2:3.
Кияни пропустили н 14-й хвилині, проте під кінець першого тайму і на початку другої половини забили два голи. Відзначилися Жуніор Мораес та Дмитро Хльобас.
Проте на 89-й та 90-й хвилинах суперник двічі розписався у воротах Володимира Маханькова - 2:3 у підсумку.
Пропонуємо вашій увазі відео матчу.
Додамо, що у грі взяв участь новачок Динамо, захисник Карлос Самбрано.
Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло внічию із шведським Естерсундом.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
04.02.2018
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua