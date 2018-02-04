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04.02.2018  20:24

Динамо - Академія Пушкаша 2:3: відео голів товариського матчу

 

4 лютого в іспанській Марбельї Динамо провело другий спаринг у рамках другого тренувального збору.

Команда Олександра Хацкевича поступилася угорській Академії Пушкаша 2:3.

Кияни пропустили н 14-й хвилині, проте під кінець першого тайму і на початку другої половини забили два голи. Відзначилися Жуніор Мораес та Дмитро Хльобас.

Проте на 89-й та 90-й хвилинах суперник двічі розписався у воротах Володимира Маханькова - 2:3 у підсумку.

Пропонуємо вашій увазі відео матчу.

Додамо, що у грі взяв участь новачок Динамо, захисник Карлос Самбрано.

Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло внічию із шведським Естерсундом.
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