Барселона в "басейні" втратила очки з Еспаньолом. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії

4 лютого продовжився 22-й тур чемпіонату Ла Ліги.

Так, Хетафе та Леганес розійшлися миром 0:0.

У центральному поєдинку туру зустрінуться друга та третя команди першості Атлетико та Валенсія.

Чемпіонат Іспанії

22-й тур

4 лютого

Гетафе - Леганес - 0:0

Еспаньол – Барселона 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 66 Морено, 1:1 – 82 Піке.

Жирона - Атлетик 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 7 Стуані, 2:0 - 65 Стуані

Атлетико - Валенсія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 59 Корреа

№ І В Н П М О 1 Барселона 22 18 4 0 60-11 58 2 Атлетико 22 14 7 1 33-9 49 3 Валенсія 22 12 4 6 42-26 40 4 Реал 21 11 6 4 45-21 39 5 Вільяреал 22 11 4 7 33-26 37 6 Севілья 22 10 3 9 28-34 33 +1 7 Ейбар 22 9 5 8 31-34 32 -1 8 Сельта 22 9 4 9 39-32 31 +1 9 Жирона 22 8 7 7 31-29 31 +3 10 Бетіс 22 9 3 10 37-45 30 -2 11 Хетафе 22 7 8 7 26-21 29 -1 12 Леганес 21 8 5 8 20-21 29 -1 13 Атлетик 22 6 9 7 24-25 27 +1 14 Реал Сосьєдад 22 7 5 10 41-40 26 -1 15 Еспаньол 22 6 7 9 19-29 25 +1 16 Алавес 22 7 1 14 19-32 22 -1 17 Леванте 22 3 11 8 20-32 20 18 Депортиво 22 4 5 13 24-51 17 19 Лас-Пальмас 21 4 2 15 16-50 14 20 Малага 21 3 4 14 14-34 13

Раніше повідомлялося, що у рамках 22-го туру Реал не втримав перемогу у матчі з Леванте.