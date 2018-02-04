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04.02.2018  23:39

Барселона в "басейні" втратила очки з Еспаньолом. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії

 

4 лютого продовжився 22-й тур чемпіонату Ла Ліги.

Так, Хетафе та Леганес розійшлися миром 0:0.

У центральному поєдинку туру зустрінуться друга та третя команди першості Атлетико та Валенсія.

Чемпіонат Іспанії 

22-й тур

4 лютого 

Гетафе - Леганес - 0:0

Еспаньол – Барселона 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 66 Морено, 1:1 – 82 Піке.

Жирона - Атлетик 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 7 Стуані, 2:0 - 65 Стуані

Атлетико - Валенсія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 59 Корреа

    І В Н П М О
  1 Барселона 22 18 4 0 60-11 58
  2 Атлетико 22 14 7 1 33-9 49
  3 Валенсія 22 12 4 6 42-26 40
  4 Реал 21 11 6 4 45-21 39
  5 Вільяреал 22 11 4 7 33-26 37
  6 Севілья 22 10 3 9 28-34 33
+1 7 Ейбар 22 9 5 8 31-34 32
-1 8 Сельта 22 9 4 9 39-32 31
+1 9 Жирона 22 8 7 7 31-29 31
+3 10 Бетіс 22 9 3 10 37-45 30
-2 11 Хетафе 22 7 8 7 26-21 29
-1 12 Леганес 21 8 5 8 20-21 29
-1 13 Атлетик 22 6 9 7 24-25 27
+1 14 Реал Сосьєдад 22 7 5 10 41-40 26
-1 15 Еспаньол 22 6 7 9 19-29 25
+1 16 Алавес 22 7 1 14 19-32 22
-1 17 Леванте 22 3 11 8 20-32 20
  18 Депортиво 22 4 5 13 24-51 17
  19 Лас-Пальмас 21 4 2 15 16-50 14
  20 Малага 21 3 4 14 14-34 13

Раніше повідомлялося, що у рамках 22-го туру Реал не втримав перемогу у матчі з Леванте.
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