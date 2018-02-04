Барселона в "басейні" втратила очки з Еспаньолом. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії
4 лютого продовжився 22-й тур чемпіонату Ла Ліги.
Так, Хетафе та Леганес розійшлися миром 0:0.
У центральному поєдинку туру зустрінуться друга та третя команди першості Атлетико та Валенсія.
No way through at the Coliseum! #DerbiHistorico #GetafeLeganes 0-0 pic.twitter.com/4Nr6Svue9P— LaLiga (@LaLigaEN) 4 лютого 2018 р.
Чемпіонат Іспанії
22-й тур
4 лютого
Гетафе - Леганес - 0:0
Еспаньол – Барселона 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 66 Морено, 1:1 – 82 Піке.
⏰ Final whistle in the RCDE Stadium!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 февраля 2018 г.
Espanyol 1-1 FC Barcelona
⚽ Gerard Moreno/Piqué
🔵🔴👏 #EspanyolBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/2uaj2oY4eP
Жирона - Атлетик 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 7 Стуані, 2:0 - 65 Стуані
Атлетико - Валенсія 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 59 Корреа
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|18
|4
|0
|60-11
|58
|2
|Атлетико
|22
|14
|7
|1
|33-9
|49
|3
|Валенсія
|22
|12
|4
|6
|42-26
|40
|4
|Реал
|21
|11
|6
|4
|45-21
|39
|5
|Вільяреал
|22
|11
|4
|7
|33-26
|37
|6
|Севілья
|22
|10
|3
|9
|28-34
|33
|+1
|7
|Ейбар
|22
|9
|5
|8
|31-34
|32
|-1
|8
|Сельта
|22
|9
|4
|9
|39-32
|31
|+1
|9
|Жирона
|22
|8
|7
|7
|31-29
|31
|+3
|10
|Бетіс
|22
|9
|3
|10
|37-45
|30
|-2
|11
|Хетафе
|22
|7
|8
|7
|26-21
|29
|-1
|12
|Леганес
|21
|8
|5
|8
|20-21
|29
|-1
|13
|Атлетик
|22
|6
|9
|7
|24-25
|27
|+1
|14
|Реал Сосьєдад
|22
|7
|5
|10
|41-40
|26
|-1
|15
|Еспаньол
|22
|6
|7
|9
|19-29
|25
|+1
|16
|Алавес
|22
|7
|1
|14
|19-32
|22
|-1
|17
|Леванте
|22
|3
|11
|8
|20-32
|20
|18
|Депортиво
|22
|4
|5
|13
|24-51
|17
|19
|Лас-Пальмас
|21
|4
|2
|15
|16-50
|14
|20
|Малага
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13
Раніше повідомлялося, що у рамках 22-го туру Реал не втримав перемогу у матчі з Леванте.
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