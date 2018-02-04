125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 23:59
Ренн мінімально поступився Генгаму. Інші матчі 24 туру чемпіонату Франції
|Ренн - Генгам / ФК Ренн
У першому матчі ігрового дня Генгам на виїзді переміг Ренн завдяки голу на останній хвилині.
Чемпіонат Франції
24 тур
4 лютого
Ренн – Генгам 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 90 Нгбакото.
90+2 : Coup de massue. Sur contre, Yeni Ngbakoto inscrit un but venu d’ailleurs. Tomáš Koubek est lobé. Fin de la partie...#SRFCEAG 0-1 pic.twitter.com/qiazr5ihsw— Stade Rennais F.C. (@staderennais) 4 февраля 2018 г.
Кан - Нант 3:2 (1:1, 2:1)
Голи: 0:1 - 31 Бамму, 1:1 - 35 Сантіні, 2:1 - 52 Да Сільва, 2:2 - 57 Бамму, 3:2 - 80 Да Сільва
Монако - Ліон 3:2 (2:2, 1:0)
Голи: 0:1 - 12 Діас, 0:2 - 27 Траоре, 1:2 - 31 Кейта, 2:2 - 36 Фалькао, 3:2 - 88 Лопеш
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|20
|2
|2
|75-17
|62
|+1
|2
|Марсель
|24
|15
|6
|3
|53-27
|51
|+1
|3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|56-26
|50
|-2
|4
|Ліон
|24
|14
|6
|4
|54-28
|48
|5
|Нант
|24
|11
|4
|9
|24-24
|37
|+1
|6
|Монпельє
|24
|8
|10
|6
|22-20
|34
|-1
|7
|Ніцца
|24
|10
|4
|10
|29-34
|34
|+1
|8
|Бордо
|24
|9
|5
|10
|29-32
|32
|+1
|9
|Генгам
|24
|9
|5
|10
|25-32
|32
|-2
|10
|Ренн
|24
|9
|4
|11
|28-33
|31
|+2
|11
|Кан
|24
|9
|3
|12
|18-28
|30
|+2
|12
|Сент-Етьєн
|24
|8
|5
|11
|24-38
|29
|-2
|13
|Діжон
|23
|8
|4
|11
|33-46
|28
|-2
|14
|Страсбур
|24
|7
|6
|11
|28-41
|27
|+4
|15
|Тулуза
|24
|7
|5
|12
|22-32
|26
|16
|Анже
|24
|5
|10
|9
|27-34
|25
|-2
|17
|Ам'єн
|24
|7
|4
|13
|20-27
|25
|-1
|18
|Лілль
|24
|7
|4
|13
|21-37
|25
|-1
|19
|Труа
|23
|7
|3
|13
|22-32
|24
|20
|Метц
|24
|5
|3
|16
|23-45
|18
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