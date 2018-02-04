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04.02.2018  23:59

Ренн мінімально поступився Генгаму. Інші матчі 24 туру чемпіонату Франції

Ренн - Генгам / ФК Ренн

У першому матчі ігрового дня Генгам на виїзді переміг Ренн завдяки голу на останній хвилині.

Чемпіонат Франції

24 тур

4 лютого

Ренн – Генгам 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Нгбакото.

Кан - Нант 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 0:1 - 31 Бамму, 1:1 - 35 Сантіні, 2:1 - 52 Да Сільва, 2:2 - 57 Бамму, 3:2 - 80 Да Сільва

Монако - Ліон 3:2 (2:2, 1:0)

Голи: 0:1 - 12 Діас, 0:2 - 27 Траоре, 1:2 - 31 Кейта, 2:2 - 36 Фалькао, 3:2 - 88 Лопеш

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 24 20 2 2 75-17 62
+1 2 Марсель 24 15 6 3 53-27 51
+1 3 Монако 24 15 5 4 56-26 50
-2 4 Ліон 24 14 6 4 54-28 48
  5 Нант 24 11 4 9 24-24 37
+1 6 Монпельє 24 8 10 6 22-20 34
-1 7 Ніцца 24 10 4 10 29-34 34
+1 8 Бордо 24 9 5 10 29-32 32
+1 9 Генгам 24 9 5 10 25-32 32
-2 10 Ренн 24 9 4 11 28-33 31
+2 11 Кан 24 9 3 12 18-28 30
+2 12 Сент-Етьєн 24 8 5 11 24-38 29
-2 13 Діжон 23 8 4 11 33-46 28
-2 14 Страсбур 24 7 6 11 28-41 27
+4 15 Тулуза 24 7 5 12 22-32 26
  16 Анже 24 5 10 9 27-34 25
-2 17 Ам'єн 24 7 4 13 20-27 25
-1 18 Лілль 24 7 4 13 21-37 25
-1 19 Труа 23 7 3 13 22-32 24
  20 Метц 24 5 3 16 23-45 18
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