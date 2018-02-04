Крістал Пелас розписав мирову з Ньюкаслом, а Ліверпуль - із Тоттенгемом у 26 турі чемпіонату Англії

Крістал Пелас - Ньюкасл / ФК Ньюкасл

У 26 турі АПЛ Крістал Пелас на домашньому стадіоні здобув одне очко в матчі з Ньюкаслом.

Чемпіонат Англії

26 тур

4 лютого

Крістал Пелас – Ньюкасл 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 22 Діаме, 1:1 – 55, пенальті Мілівоєвич.

FULL TIME Crystal Palace 1-1 Newcastle United



An away point but mixed feelings for the Magpies after a second-half penalty cancels out Mo Diamé's first-half opener.



Reaction to come at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/fO76872eoR — Newcastle United FC (@NUFC) 4 февраля 2018 г.

Ліверпуль – Тоттенгем 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 3 Салах, 1:1 – 80 Ваньяма, 2:1 – 90 Салах, 2:2 – 90 Кейн.