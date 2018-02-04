178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 20:27
Крістал Пелас розписав мирову з Ньюкаслом, а Ліверпуль - із Тоттенгемом у 26 турі чемпіонату Англії
|Крістал Пелас - Ньюкасл / ФК Ньюкасл
У 26 турі АПЛ Крістал Пелас на домашньому стадіоні здобув одне очко в матчі з Ньюкаслом.
Чемпіонат Англії
26 тур
4 лютого
Крістал Пелас – Ньюкасл 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 22 Діаме, 1:1 – 55, пенальті Мілівоєвич.
FULL TIME Crystal Palace 1-1 Newcastle United— Newcastle United FC (@NUFC) 4 февраля 2018 г.
An away point but mixed feelings for the Magpies after a second-half penalty cancels out Mo Diamé's first-half opener.
Reaction to come at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/fO76872eoR
Ліверпуль – Тоттенгем 2:2 (1:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 3 Салах, 1:1 – 80 Ваньяма, 2:1 – 90 Салах, 2:2 – 90 Кейн.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|26
|22
|3
|1
|74-19
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|17
|5
|4
|51-18
|56
|3
|Ліверпуль
|26
|14
|9
|3
|59-31
|51
|4
|Челсі
|25
|15
|5
|5
|45-19
|50
|5
|Тоттенгем
|26
|14
|7
|5
|51-24
|49
|6
|Арсенал
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|7
|Бернлі
|26
|9
|9
|8
|21-23
|36
|8
|Лестер
|26
|9
|8
|9
|38-35
|35
|+1
|9
|Борнмут
|26
|8
|7
|11
|30-37
|31
|-1
|10
|Евертон
|26
|8
|7
|11
|29-45
|31
|11
|Вотфорд
|25
|7
|6
|12
|33-44
|27
|12
|Вест Гем
|26
|6
|9
|11
|32-46
|27
|+2
|13
|Брайтон
|26
|6
|9
|11
|21-35
|27
|-1
|14
|Крістал Пелас
|26
|6
|9
|11
|24-39
|27
|+3
|15
|Саутгемптон
|26
|5
|11
|10
|28-38
|26
|-2
|16
|Ньюкасл
|26
|6
|7
|13
|24-36
|25
|+2
|17
|Свонсі
|26
|6
|6
|14
|19-37
|24
|-2
|18
|Сток Сіті
|26
|6
|6
|14
|26-52
|24
|-2
|19
|Гаддерсфілд
|26
|6
|6
|14
|19-46
|24
|20
|Вест Бромвіч
|26
|3
|11
|12
|21-37
|20
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