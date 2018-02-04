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04.02.2018  20:27

Крістал Пелас розписав мирову з Ньюкаслом, а Ліверпуль - із Тоттенгемом у 26 турі чемпіонату Англії

Крістал Пелас - Ньюкасл / ФК Ньюкасл

У 26 турі АПЛ Крістал Пелас на домашньому стадіоні здобув одне очко в матчі з Ньюкаслом.

Чемпіонат Англії

26 тур

4 лютого

Крістал Пелас – Ньюкасл 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 22 Діаме, 1:1 – 55, пенальті Мілівоєвич.

Ліверпуль – Тоттенгем 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 3 Салах, 1:1 – 80 Ваньяма, 2:1 – 90 Салах, 2:2 – 90 Кейн.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 26 22 3 1 74-19 69
  2 Манчестер Юнайтед 26 17 5 4 51-18 56
  3 Ліверпуль 26 14 9 3 59-31 51
  4 Челсі 25 15 5 5 45-19 50
  5 Тоттенгем 26 14 7 5 51-24 49
  6 Арсенал 26 13 6 7 51-35 45
  7 Бернлі 26 9 9 8 21-23 36
  8 Лестер 26 9 8 9 38-35 35
+1 9 Борнмут 26 8 7 11 30-37 31
-1 10 Евертон 26 8 7 11 29-45 31
  11 Вотфорд 25 7 6 12 33-44 27
  12 Вест Гем 26 6 9 11 32-46 27
+2 13 Брайтон 26 6 9 11 21-35 27
-1 14 Крістал Пелас 26 6 9 11 24-39 27
+3 15 Саутгемптон 26 5 11 10 28-38 26
-2 16 Ньюкасл 26 6 7 13 24-36 25
+2 17 Свонсі 26 6 6 14 19-37 24
-2 18 Сток Сіті 26 6 6 14 26-52 24
-2 19 Гаддерсфілд 26 6 6 14 19-46 24
  20 Вест Бромвіч 26 3 11 12 21-37 20
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