Крістал Пелас розписав мирову з Ньюкаслом, а Ліверпуль - із Тоттенгемом у 26 турі чемпіонату Англії

У 26 турі АПЛ Крістал Пелас на домашньому стадіоні здобув одне очко в матчі з Ньюкаслом.

Чемпіонат Англії

26 тур

4 лютого

Крістал Пелас – Ньюкасл 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 22 Діаме, 1:1 – 55, пенальті Мілівоєвич.

FULL TIME Crystal Palace 1-1 Newcastle United



An away point but mixed feelings for the Magpies after a second-half penalty cancels out Mo Diamé's first-half opener.



Reaction to come at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/fO76872eoR