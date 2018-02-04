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04.02.2018  21:04

Аугсбург не залишив шансів Айнтрахту. Інші матчі 21 туру чемпіонату Німеччини

Аугсбург святкує забитий гол / ФК Аугсбург

У 21 турі Бундесліги Аугсбург на домашній арені впевнено здолав Айнтрахт з рахунком 3:0.

Чемпіонат Німеччини

21 тур

4 лютого

Аугсбург – Айнтрахт Ф 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 19 Гу Чжа Чхоль, 2:0 – 76 Грегорич, 3:0 – 89 Ріхтер.

Гамбург - Ганновер 96 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 37 Фоссум, 1:1 - 86 Костич

    І В Н П М О
  1 Баварія 21 17 2 2 51-16 53
  2 Байєр 21 9 8 4 41-27 35
+2 3 РБ Лейпциг 21 10 5 6 33-29 35
+2 4 Боруссія Д 21 9 7 5 45-29 34
-2 5 Шальке 21 9 7 5 33-27 34
-2 6 Айнтрахт Ф 21 9 6 6 26-23 33
+1 7 Аугсбург 21 8 7 6 32-26 31
-1 8 Боруссія М 21 9 4 8 30-33 31
  9 Гоффенгайм 21 7 7 7 32-33 28
  10 Ганновер 21 7 7 7 29-31 28
  11 Герта 21 6 9 6 28-28 27
  12 Фрайбург 21 5 10 6 22-35 25
  13 Вольфсбург 21 4 12 5 24-25 24
  14 Штутгарт 21 6 3 12 17-27 21
+1 15 Вердер 21 4 8 9 18-26 20
-1 16 Майнц 21 5 5 11 24-37 20
  17 Гамбург 21 4 5 12 17-30 17
  18 Кельн 21 3 4 14 17-37 13
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