130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 21:04
Аугсбург не залишив шансів Айнтрахту. Інші матчі 21 туру чемпіонату Німеччини
|Аугсбург святкує забитий гол / ФК Аугсбург
У 21 турі Бундесліги Аугсбург на домашній арені впевнено здолав Айнтрахт з рахунком 3:0.
Чемпіонат Німеччини
21 тур
4 лютого
Аугсбург – Айнтрахт Ф 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 19 Гу Чжа Чхоль, 2:0 – 76 Грегорич, 3:0 – 89 Ріхтер.
90' 🎵🎶 Ein jeder Schwabe hüpft, ole oleee! 🎵🎶 #FCASGE pic.twitter.com/vmR78IxNFl— FC Augsburg (@FCAugsburg) 4 февраля 2018 г.
Гамбург - Ганновер 96 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 - 37 Фоссум, 1:1 - 86 Костич
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|21
|17
|2
|2
|51-16
|53
|2
|Байєр
|21
|9
|8
|4
|41-27
|35
|+2
|3
|РБ Лейпциг
|21
|10
|5
|6
|33-29
|35
|+2
|4
|Боруссія Д
|21
|9
|7
|5
|45-29
|34
|-2
|5
|Шальке
|21
|9
|7
|5
|33-27
|34
|-2
|6
|Айнтрахт Ф
|21
|9
|6
|6
|26-23
|33
|+1
|7
|Аугсбург
|21
|8
|7
|6
|32-26
|31
|-1
|8
|Боруссія М
|21
|9
|4
|8
|30-33
|31
|9
|Гоффенгайм
|21
|7
|7
|7
|32-33
|28
|10
|Ганновер
|21
|7
|7
|7
|29-31
|28
|11
|Герта
|21
|6
|9
|6
|28-28
|27
|12
|Фрайбург
|21
|5
|10
|6
|22-35
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|4
|12
|5
|24-25
|24
|14
|Штутгарт
|21
|6
|3
|12
|17-27
|21
|+1
|15
|Вердер
|21
|4
|8
|9
|18-26
|20
|-1
|16
|Майнц
|21
|5
|5
|11
|24-37
|20
|17
|Гамбург
|21
|4
|5
|12
|17-30
|17
|18
|Кельн
|21
|3
|4
|14
|17-37
|13
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