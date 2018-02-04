185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 21:26
Кейн досягнув нової вершини у своїй кар'єрі в АПЛ
|Гаррі Кейн / ФК Тоттенгем
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн забив 100 голів за 141 матч в АПЛ.
У матчі проти Ліверпуля (2:2) Кейн забив свій сотий гол у чемпіонаті Англії. Для цього йому знадобилося провести 141 матч.
Лише Алан Ширер зумів забити 100 м'ячів швидше, ніж форвард шпор. Екс-нападнику Ньюкасла для цього вистачило 124 поєдинки.
100 @premierleague goals – congratulations from everyone at the Club to @HKane on a magnificent achievement. 🙌#OneOfOurOwn pic.twitter.com/bfHORz8uSG— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що Кейн став найкращим бомбардиром світу в 2017 році.
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