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04.02.2018  21:26

Кейн досягнув нової вершини у своїй кар'єрі в АПЛ

Гаррі Кейн / ФК Тоттенгем

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн забив 100 голів за 141 матч в АПЛ.

У матчі проти Ліверпуля (2:2) Кейн забив свій сотий гол у чемпіонаті Англії. Для цього йому знадобилося провести 141 матч.

Лише Алан Ширер зумів забити 100 м'ячів швидше, ніж форвард шпор. Екс-нападнику Ньюкасла для цього вистачило 124 поєдинки.

Нагадаємо, що Кейн став найкращим бомбардиром світу в 2017 році.
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