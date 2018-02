Кейн досягнув нової вершини у своїй кар'єрі в АПЛ

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн забив 100 голів за 141 матч в АПЛ.

У матчі проти Ліверпуля (2:2) Кейн забив свій сотий гол у чемпіонаті Англії. Для цього йому знадобилося провести 141 матч.

Лише Алан Ширер зумів забити 100 м'ячів швидше, ніж форвард шпор. Екс-нападнику Ньюкасла для цього вистачило 124 поєдинки.

100 @premierleague goals – congratulations from everyone at the Club to @HKane on a magnificent achievement. 🙌#OneOfOurOwn pic.twitter.com/bfHORz8uSG