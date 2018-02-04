104 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 22:12
Аль-Ахлі Реброва зіграв унічию в дербі з Аль-Іттіхадом
|Сергій Ребров (зліва) / ФК Аль-Ахлі
Саудівський Аль-Ахлі, який очолює українець Сергій Ребров, поділив очки в матчі 19 туру чемпіонату країни проти Аль-Іттіхада (0:0).
Після 19 турів Аль-Ахлі посідає другу сходинку змагань, відстаючи від лідера Аль-Хіляля на 4 очки.
Нагадаємо, нещодавно Аль-Ахлі Реброва епічно здобув вольову перемогу.
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